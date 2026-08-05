泰公務員「美豔妝容」爆紅！1張照吸萬人朝聖　網讚：媽媽真漂亮

▲1名公務員意外成為網路焦點，原因是她出席公務會議時的一身吸睛妝容。（翻攝自เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา臉書）

圖文／鏡週刊

泰國1名公務員意外成為網路焦點，原因是她出席公務會議時的一身吸睛妝容。當地政府粉專發布會議紀錄照片後，網友瞬間「歪樓」，紛紛湧入留言討論她的妝容風格，甚至引發兩派論戰，讓原本單純的公務貼文意外爆紅。

綜合泰媒報導，事件起因於泰國也拉府雅哈縣巴泰鎮公所3日在臉書發布一篇年度預算審查會議紀錄。貼文指出，上午10時，巴泰鎮公所召開2027財政年度預算支出條例草案審查會議，以及2027年至2029年度3年期人員編制計畫會議，由相關主管主持。

不過，比起會議內容，照片中1名公務員的亮眼造型反而吸引大量目光。她的妝容精緻且風格鮮明，尤其眼妝與髮型極具個人特色，讓網友紛紛留言討論。該篇貼文中，這張照片的按讚數迅速突破2.3萬次，留言更超過2千則，人氣遠超同篇其他工作照。

不少網友大讚她的自信與特色，留言表示「很喜歡這種風格」、「媽媽真的很漂亮」、「能把自己打扮成喜歡的樣子很棒」，也有人認為每個人都有選擇外貌呈現方式的權利，只要不影響工作即可。

▲該名公務員（右）妝容精緻且風格鮮明，尤其眼妝與髮型極具個人特色。（翻攝自เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา臉書）

但同時也有部分網友提出不同看法，認為公務場合仍應考量莊重形象，妝容似乎略顯濃烈，引發一場關於「職場妝容界線」的討論。

面對網路熱議，照片中的公務員親自現身留言回應。她幽默表示：「所有看出這張照片修圖修很大的人都很厲害喔！」她解釋，照片並非大幅修圖，只是稍微調亮色彩，主要是想遮蓋近期因工作忙碌而出現的皺紋，沒想到竟被網友一眼看出「有調亮」。

▲爆紅公務員強調，政府機關粉專是用來展示工作成果的平台，不應成為批評外貌場所。（翻攝自個人臉書）

不過，對於部分網友跑到鎮公所粉專留言批評，她則表達不滿，直言不解為何有人認為她的妝容「是錯的」，並警告若持續出現攻擊言論，將考慮提告誹謗。

她強調，政府機關粉專是用來展示工作成果的平台，不應成為批評外貌場所，「不喜歡看就不要看」，也反問為何有人要求她卸妝、禁止畫下睫毛「我從來沒有對任何人做過這種事。」



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