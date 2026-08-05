「頭頂置物櫃」要收費！澳洲廉航推新制　2派網友吵翻

▲7月21日，一架捷星航空（Jetstar）客機從雪梨機場起飛。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

澳洲廉航捷星航空（Jetstar）宣布，明年2月起，將對頭頂置物櫃的使用權額外收費，收費標準是25澳元（約新台幣570元）起跳，實際價格按航線距離而定，消息一出掀起兩派論戰。

頭頂置物櫃要收費 具體內容曝光

根據新政策，捷星航空將取消現行7公斤手提行李限制，所有旅客僅可免費攜帶一個可塞入前方座椅下的小型隨身包包，並可選擇額外付費使用頭頂置物櫃空間，同時享有優先登機服務。

至於實際收費標準，短程航班基本費用是25澳元，但凱恩斯（Cairns）飛東京的遠程航線則約52澳元（約新台幣1185元）。根據BBC查詢，雪梨至大阪來回航班，每趟的頭頂置物櫃收費更高達60澳元（約新台幣1367元）。

捷星航空還表示，該公司將不再執行登機前的行李秤重作業，但要求旅客將隨身行李重量控制在10公斤以下，以便攜帶。

▼頭頂置物櫃規定引發爭議。（示意圖／CFP）

新政策有原因 廉航早有先例

捷星航空表示，該公司進行廣泛研究並收到大量回饋後，才做出這項調整。根據許多旅客及機組人員說法，「在登機口秤行李，以及難以在頭頂置物櫃找到足夠空間，是搭機體驗中令人感到壓力龐大的環節。」

執行長圖利（Stephanie Tully）表示，新制度將「更有效運用頭頂置物櫃空間，簡化登機流程，並協助更多班機準時起飛」。

事實上，捷星此舉並非業界首例，其他廉航如英國易捷航空（EasyJet）及愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）早已實施類似收費機制。

捷星新政策 網友兩派論戰

網友們對此政策反應兩極。有人質疑，「接下來是不是連上廁所都要收錢？」、「餐點、座位、託運行李都要付費，接下來難道連廁所肥皂跟衛生紙也要另計？」

不過也有旅客力挺此政策，甚至直言「早就該這樣了」，因為許多人會把大型行李箱硬塞入頭頂置物櫃。