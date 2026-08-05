高市早苗熊本勘災影片「有鋼琴BGM」挨轟！　日政府揭原因

圖文／鏡週刊

日本熊本強震造成38死（包含災害關聯死），日本首相高市早苗日前搭乘直升機前往災區視察，同時發布勘災影片。其中，勘災影片中搭配鋼琴聲BGM，惹來部分罵聲，官方對此做出回應。

高市早苗8月3日穿上救災服，從羽田機場搭乘直升機前往熊本災區勘災，包含視察避難所、聽取地方政府官員意見、慰問災民。

結束勘災行程後，日本首相官邸同日發布高市早苗勘災影片，1分53秒影片中，除高市早苗說話外，背景配樂選用鋼琴聲，卻在網路惹來罵聲。

不少網友痛斥這根本是作秀，透過災情進行個人宣傳，來煽動民眾情緒，認為加入配樂的行為不妥。





▲ 高市早苗從直升機鳥瞰災區視察。（取自日本首相官邸）

對此，日本內閣官房長官木原稔表示，對於外界批評不予評論，但有關是否有必要加入配樂？他表示，政府認為這是將視察災情狀況傳達給國民更好的方法。

木原稔強調，勘災影片中使用包含首相在熊本縣政府記者會與實際視察畫面，這種彙整類型的影片，是承襲過去的方式呈現。

更多鏡週刊報導

陽明山猴子神助攻！「幫喬鏡頭」意外拍下違規餵食 民眾準備繳罰單

離譜！北市車禍揪出「雙方駕駛都毒駕」 公車司機毒篩陽性

柯文哲曬電子手環！ 貼萊爾校長貼紙「我是苯駢芘」：以後會變時髦