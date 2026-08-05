17死44傷！俄飛彈、無人機連夜狂轟基輔　澤倫斯基控鎖定民間設施





▲ 俄羅斯5日凌晨對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動大規模空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯5日夜間對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動大規模飛彈與無人機攻擊，造成至少17人罹難、44人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍發射24枚彈道飛彈、4枚疑似極音速「鋯石」（Zircon）或超音速「縞瑪瑙」（Oniks）飛彈及115架無人機，其中多數為噴射動力型。

澤倫斯基指出，俄軍攻擊主要針對「與戰爭無關」的民間設施，包括釀酒廠、建材倉庫、物流中心及鐵路車站。他在Telegram上表示，「彈道攔截飛彈本可救回今日遇難者的性命。我們的夥伴必須明白，延遲供應或拒絕交付反彈道系統將直接導致這樣的慘烈傷亡與破壞。」

基輔周邊多地起火 消防緊急搶救

基輔周邊的布羅瓦雷（Brovary）、布查（Bucha）等地大型倉儲設施起火，消防員也出動撲滅首都市區奧博隆（Obolonskyi）、斯維亞托申（Sviatoshynskyi）及霍洛西伊夫（Holosiivskyi）等各地火勢。

烏克蘭最大零售連鎖商之一Epicentr首當其衝，旗下2座關鍵物流樞紐遭襲，陶瓷磁磚工廠生產線被毀，一名員工不幸喪生、3人受傷。該公司表示，「俄羅斯飛彈在短短幾分鐘內摧毀公司數十年心血」，部分產線已被迫移至海外，預計完全復原需要長達2年。

愛國者存量告急 烏方急催西方供援

報導指出，俄軍今夏發動一連串大規模彈道飛彈攻勢，幾乎已成為常態。由於烏克蘭現有的美製「愛國者」防空系統攔截彈存量有限，儘管烏軍已加強深入打擊俄國煉油廠及能源基礎設施，仍難以阻止如此大規模轟炸，烏方持續向西方盟友呼籲加速提供反彈道飛彈系統。