日本拍板首度調降消費稅！明年「食品飲料降至1%」　中低收獲給付

▲日本首相高市早苗、總務大臣林芳正、國土交通大臣金子恭之5日出席臨時內閣會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本政府今（5）日召開臨時內閣會議，正式決定食品飲料消費稅減稅基本方針，預計自2027年4月起，將目前8%的稅率大幅降至1%，實施期限為2年。同時，日本政府將針對中低所得者發放相當於1%稅率的現金給付，讓食品消費稅負擔達到「實質零稅率」。這也是日本消費稅自1989年（平成元年）制度上路以來，首次實施稅率下調。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，日本政府正式公布減稅方案，食品飲料消費稅調降措施將從2027年（令和9年）4月1日開始實施，政策實施期限為兩年。為彌補不同所得族群受到的負擔差異，日本政府將導入與所得掛鉤的給付制度，針對中低所得現役工作者提供1%相當額度的補助，藉此實現食品消費稅「實質0%」。

日本政府表示，這項措施主要目的在於面對物價持續上漲的情況下，如何減輕家庭生活支出的壓力，預計今年秋季在臨時國會由政府提出法案。相關基本方針指出，未來將透過稅制與社會保險費負擔調整，降低中低收入族群的經濟壓力，並逐步建立更精準的支援制度。

不過，減稅所需財源也成為政策推動最大挑戰。日本政府估算，食品消費稅降至1%，並搭配中低所得者給付後，每年需要約5兆日圓規模財源。日本政府強調，將在不失去國際市場信任的情況下，避免依靠發行赤字國債籌措資金，透過檢討補助金、調整租稅優惠措施，以及增加稅外收入等方式籌措。

▲日本首相高市早苗今年2月解散改選眾議院時，曾強調消費稅減稅是其畢生宿願。（圖／達志影像／美聯社）

日本首相高市早苗曾表示，財源安排必須維持市場信任，政府將在年底前的預算編列過程中完成具體規劃。由於消費稅是日本政府重要財政收入來源，2026年度預算中，包含地方分配後的消費稅收入達34兆日圓以上，因此減稅後如何維持財政健全備受關注。

此次食品消費稅調降，被日本政府定位為未來新制度上路前的「過渡措施」。日本政府規劃2029年度起，導入「與所得連動的細緻化給付制度」，每年持續提供符合條件者補助，並作為結合所得稅減免與現金給付的「給付型稅額扣除制度」推動基礎。

新制度方向包括以個人為單位發放、主要對象為負擔稅金與社會保險費者，並依所得高低調整給付金額。此外，育有18歲以下子女者，未來也可能依子女人數增加額外補助。

▲日本預計從明年4月起調降食品消費稅。（圖／達志影像／美聯社）

然而，減稅政策在日本國內仍存在爭議。包括前首相石破茂在內等部分執政黨人士擔憂財源來源不夠明確，加上市場對日本財政支出的疑慮，使政府面臨「減輕民眾負擔」與「維持財政紀律」之間的平衡考驗。

另外，日本政府也需處理產業端可能受到的影響。例如，外食業者擔心，外帶食品稅率降至1%，但餐廳內用仍維持10%，可能造成消費選擇改變，影響營業收入；農業與漁業相關業者則憂心，原物料採購成本未同步下降，可能壓縮收益。

日本政府也將協助業者因應稅率變更，包括檢視資金周轉需求，以及協助零售商更新收銀系統。經濟產業省評估，若調整稅率至1%，部分業者的系統修改準備時間可能需要半年左右，因此明年4月正式實施前，相關行政與產業準備工作仍是重要課題。