金建希特權延燒！疑在龍山總統府設「私人辦公室」　砸10億韓元改裝

▲前南韓第一夫人金建希2023年時的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓檢方調查前總統尹錫悅相關疑雲時，掌握總統警衛處人員證詞指出，尹錫悅政府上台初期便曾在搬遷至首爾市龍山區的總統辦公室內，計畫為第一夫人金建希設置辦公空間，規模甚至占據一層樓約半數面積，防彈玻璃等相關設施工程費用達10億韓元，引發外界關注。

根據《韓聯社》，負責調查「內亂、金建希、海軍陸戰隊員死亡事件」等案件後續疑點的第二綜合特別檢察團（特檢察官為權昌榮），近日從總統警護處關係人士取得證詞，目前正進一步確認相關事實。

調查團掌握的說法指出，尹錫悅政府成立初期，首爾龍山總統辦公室內曾設置供總統夫人使用的辦公室。一名警衛處人士向特檢透露，「尹錫悅政權初期，為第一夫人設置了辦公室」。據悉，該空間約占總統辦公室某一樓層的一半，為了強化安全，包含玻璃窗等防護設施也進行施工，相關工程預算約花費10億韓元。

▲位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室，目前該機能已遷返青瓦台。（圖／達志影像）

事件也牽涉到尹錫悅政府上台後對第一夫人支援制度的調整。當時南韓政府為降低外界對金建希相關爭議的關注，取消了原本負責協助總統配偶行程與行政工作的「第二附屬室」。

不過，隨著金建希陸續捲入多項爭議，南韓政府最終於2024年11月宣布恢復第二附屬室制度，重新建立對總統夫人的正式支援體系。

對此，金建希的法律代理團隊今（5）日發表聲明反駁，否認尹錫悅政府初期存在第一夫人專用辦公室。律師團表示，「過去青瓦台確實存在供第一夫人使用的辦公室，但尹錫悅政府初期並沒有第一夫人的辦公空間」。

金建希律師團進一步說明，直到2024年下半年宣布恢復第二附屬室後，才在總統室內的空間設置第二附屬室與第一夫人辦公室，而且規模「相當小」。