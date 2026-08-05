醫誤接器官！病患「腸道閉環」無法排便險死　同行看傻：糟糕至極

▲ 英國1名外科醫師因手術嚴重失誤，誤將病患的小腸與胃錯誤縫合。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

英國1名外科醫師因手術嚴重失誤，誤將病患的小腸與胃錯誤縫合，導致腸道形成無法正常運作的「閉環」（closed loop），造成患者術後數週無法排便、持續嘔吐，險些喪命。英國醫療執業者審裁服務（Medical Practitioners Tribunal Service）認定該醫師的醫療行為存在重大過失，已裁定將他自醫師名冊除名並立即停職。

BBC報導，根據審裁資料，事件發生於大曼徹斯特皇家奧德姆醫院，病患因腫瘤接受緊急腸道切除手術，由英國國民保健署（NHS）外科醫師拉赫曼（Dr. Yasser Adly Abdel Rahman）主刀。手術期間，拉赫曼與另名醫師決定採取將小腸與胃相連的方式，以維持消化道連續性，但卻誤將錯誤部位的腸道接到胃部。

專家指出，這項重大失誤使病患腸道形成封閉迴路，食物與腸內容物只能不斷回流至胃部，無法正常通過腸道，屬於「不符合生命存活」的手術結果。術後病患持續腹痛、嘔吐且數週無法排便，但拉赫曼仍向病患及家屬表示，各項跡象顯示腸道很快就會恢復功能。

直到病患家屬對治療過程提出疑慮後，同院大腸直腸外科醫師雷特（Dr.Anthony Rate）接手治療，並進行第二次手術，成功修正錯誤，挽救部分腸道，同時施作人工造口，讓病患得以排出體內廢物，保住性命。

擔任專家證人的前大腸直腸外科顧問醫師布洛爾（Anthony Blower）表示，拉赫曼的決策「對1名顧問級外科醫師而言，已糟糕到極點」，更直言這項手術「怪異且完全違反常規」，若非後續及時介入，病患極可能在術後死亡。

面對調查，拉赫曼否認有重大疏失，聲稱自己遭到「獵巫式」對待，並強調30年執業生涯從未接獲投訴。然而審裁庭認為，他始終未展現悔意、同理心，也未向病患道歉，最終裁定將其除名，並立即停職，以避免他在提出上訴期間繼續執業。

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