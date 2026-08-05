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日本NHK爆性侵醜聞！員工遭節目來賓硬上罹PTSD　苦等3年才調職

▲▼性侵,受害,家暴,女,示意圖。（圖／視覺中國）

▲日本NHK一名員工在餐敘時意外遭節目來賓性侵。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

《日本放送協會》（NHK）爆發性侵醜聞！一名員工遭節目來賓性侵害後罹患創傷後壓力症候群（PTSD），因身心狀況惡化而被迫請假、停職。儘管復職時希望調往其他部門，卻未獲批准，直到案發約3年後才完成調職。事件曝光後，NHK成立外部調查委員會，認定內部處理方式存在問題，會長也公開致歉。

根據日媒《產經新聞》、《共同社》，NHK於今（5）日召開記者會時公布相關內容，指出該名員工是在與節目來賓等人參加餐敘後，遭其中一名節目來賓施加「違反本人意願的性侵害」，事後身心狀況持續惡化，最終被診斷罹患PTSD，不得不缺勤並停職接受治療。

報告指出，受害員工在案發約1年多後準備復職時，曾要求公司基於特殊情況考量，安排至其他部門工作，以避免再次接觸相關環境。然而，這項請求並未獲得NHK接受，直到事件發生超過3年後，才終於如願調往希望的單位。

事件是在去年4月透過工會浮上檯面。受害員工向工會反映，「希望在原單位以外復職卻未被接受，我希望能夠釐清，為何無法如願調職。」

隨後，NHK於同年5月成立由3名外部律師及專家組成的調查檢討委員會，歷時約1年展開調查。

調查委員會訪談35名相關人士後完成報告，認為NHK雖面對嚴重的性侵害案件，卻始終沿用既有慣例處理，未能依照受害者實際需求提供充分支援與妥善安排，對公司的應對方式提出明確批評。

對此，NHK會長井上樹彥發表聲明表示，「此次事件的發生令人痛心」，坦承當時公司處理方式並不恰當，「對於當時不恰當的應對，謹致上最誠摯的歉意。」

NHK表示，將依據調查報告內容檢討內部制度，避免類似事件再次發生。

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