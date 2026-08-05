俄國黑寡婦！專嫁前線士兵　等他陣亡「爽領百萬撫卹金」

▲俄羅斯祭出高額軍餉、豐厚福利與陣亡撫卹金招募士兵，卻成為「黑寡婦」犯案目標。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯部分女性專門鎖定即將上前線的士兵，誘騙對方閃婚之後坐收陣亡撫卹金，被官員與媒體形容為「黑寡婦」。隨著該國經濟惡化、燃料短缺、部隊傷亡人數持續攀升，領土也不斷遭受烏克蘭襲擊，要求當局打擊此類詐騙的呼聲日益強烈。

脆弱男性被盯上

CNN報導，59歲的尤里（Yury）未告知家人就加入軍隊，並在赴戰場前2天與一名小他22歲的女子登記結婚。尤里陣亡後，新婚妻子成為法定繼承人，得以領取至少500萬盧布（約新台幣200萬元）的陣亡撫卹金。

尤里的37歲女兒瑪麗亞（Maria）在聖彼得堡的公寓裡受訪時哭著說，「我仍然很震驚，無法接受發生的一切。」她不僅沒見過父親的新婚妻子，甚至完全沒聽爸爸提過對方，「我甚至沒跟這女人說過話，我不知道要跟她說什麼，我馬上就懷疑這是詐騙」。

斂財新手段盡出

其他類似案例不乏匪夷所思的情節。2025年一名軍醫院護士趁傷兵病危之際，連續與5名士兵登記結婚、詐領撫卹金，事跡敗露後被開除。

房地產仲介歐洛娃（Marina Orlova）更在podcast節目中鼓勵女性嫁給即將上前線的士兵，「等他陣亡就能領到800萬盧布（約新台幣320萬元），現在很多女人靠這個買到便宜公寓，這就是生意。」

最終，上述2名女性均遭到起訴，被判處長期社區服務並強制公開道歉。

撫卹金成詐騙漏洞

根據規定，俄羅斯士兵陣亡後，法定近親可獲得俄軍發放的一次性撫卹金，金額是500萬盧布起跳。「黑寡婦」卻藉此鎖定脆弱男性，誘騙他們閃婚後上前線戰鬥，等到丈夫陣亡再收取鉅款，讓真正的家屬落空。

部分案件甚至牽涉軍方人員，2025年曾爆出下士、士官、軍隊會計與「黑寡婦」共謀，招募無親屬的新兵，派往高風險陣地，等到受害者陣亡後再一起瓜分陣亡撫卹金。

就連俄羅斯國家議員斯盧茨基（Leonid Slutsky）也痛批，黑寡婦的詐騙行為已達「嚴重程度」，呼籲當局採取行動保護陣亡士兵的家屬。