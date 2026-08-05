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48小時見分曉！川普預告荷莫茲「很快會開放」　伊朗不從就開轟

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普預告荷莫茲海峽協議有望在48小時內達成。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普4日預告，荷莫茲海峽「很快」將重新開放，若伊朗不從，美軍將發動更猛烈的打擊行動。他還透露，美伊雙方已經「談判一整天」，有望在48小時內見分曉。

川普在《福斯新聞》訪問中表示，「海峽很快就會開放，否則他們會受到非常猛烈的打擊。如果他們再次反悔，將承受更重的代價，他們很清楚這點。」

川普強調，他的首選仍是尋求外交解決方案，但不排除重啟軍事行動，「我們已經對他們造成很大的打擊，但更猛的還在後頭，希望我們不需要動用到。」

川普揭幕後斡旋細節　伊朗主動求談

儘管伊朗官員多次否認與美國直接對話，川普仍堅稱雙方討論「進展良好」，並透露伊朗曾致電請求談判，「我們原本準備發動二戰以來規模最大的攻擊，結果他們打電話來，很有禮貌地說，『我們可以談談嗎？』」

針對核武問題川普則態度強硬，「伊朗永遠不會擁有核武。他們現在就不行了，但這將正式成為定局。」

阿曼居中斡旋　美伊加速磋商臨時協議

美媒Axios引述多名地區消息人士及美國官員報導，美伊正就重開荷莫茲海峽的臨時協議加速磋商，阿曼則扮演中間人角色。華府的目標是在美東時間5日對外宣布協議，卡達也稱各方調解人正積極化解分歧。

但德黑蘭方面態度保留，伊朗官媒引述知情人士表示，只要美國持續威脅動武，荷莫茲協議就不可能達成，「伊朗不會在威脅陰影下簽署任何協議。」

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