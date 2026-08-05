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19歲丹麥公主去當兵了！自行開車報到　「棄95萬津貼」不搞特權

19歲丹麥公主去當兵了！自行開車報到　「棄95萬津貼」不搞特權

圖文／鏡週刊

丹麥國王腓特烈十世（Frederik X）與瑪麗王后（Queen Mary）的19歲長女、王位第二順位繼承人伊莎貝拉公主（Princess Isabella），於當地時間3日正式報到入伍，展開為期11個月的義務役。她成為丹麥擴大徵兵制上路後，首批服役的女性成員之一，也是丹麥王室首位正式參與義務兵役的女性成員。而她此次入伍「零特權」，不僅自己開車報到，還主動放棄約新台幣95萬元津貼，王室以身作則，不搞特殊待遇。

19歲公主自己開車報到？　沒車隊、沒隨扈和一般新兵一樣

伊莎貝拉3日上午自行駕駛一輛黑色Audi Q4抵達斯拉格瑟（Slagelse）的安特沃斯科夫營區（Antvorskov Barracks），加入「近衛驃騎兵團」（Guard Hussar Regiment）。

19歲丹麥公主去當兵了！自行開車報到　「棄95萬津貼」不搞特權

▲ 伊莎貝拉穿著休閒服、背著大背包，自行前往營區，身旁沒有隨扈陪同。（翻攝X@radar_online）

可見她穿著休閒麂皮外套、白T恤與寬鬆牛仔褲，背著大運動包，面帶笑容走進營區，全程沒有王室車隊或隨扈護送，與其他約1,600名同日入營的新兵一樣，以普通役男役女身分報到。現場有媒體拍攝，她表現得輕鬆自然。

放棄11個月95萬津貼　王室史上第一人

丹麥王室向當地媒體《B.T.》證實，伊莎貝拉主動放棄義務役期間的所有薪資與免稅伙食津貼。依規定，新兵每月可領約9,034丹麥克朗（約新台幣4.5萬元）薪資，外加每日277克朗（約新台幣1,400元）的津貼，11個月合計約19萬丹麥克朗（約新台幣95萬元）。

伊莎貝拉選擇不領取津貼，改由父母財務支持，與哥哥克里斯蒂安王儲（Prince Christian）先前在同一單位服役時的決定完全相同。丹麥媒體指出，這代表公主在軍中不享有任何特殊待遇，將與其他新兵共同接受相同的訓練，役期包含5個月基礎訓練與6個月實際作戰勤務。

19歲丹麥公主去當兵了！自行開車報到　「棄95萬津貼」不搞特權

▲ 伊莎貝拉入伍報到時，依照流程向軍方人員辦理相關手續。（翻攝X@rwthofficial）

伊莎貝拉是丹麥國王腓特烈十世與瑪麗王后的長女，是王位第二順位繼承人。她上面有20歲的哥哥王儲克里斯蒂安，下有一對雙胞胎弟弟妹妹──15歲的文森特王子（Prince Vincent）和約瑟芬公主（Princess Josephine）。

伊莎貝拉今年6月從海勒鲁普的Øregård Gymnasium高中畢業，如今入伍服役。她所屬的這批新兵，是丹麥兵役改革後的第一個完整梯次。因應歐洲安全情勢與俄烏衝突，丹麥將役期由4個月延長至11個月，並首度納入女性。

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