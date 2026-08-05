臨盆陣痛！孕婦坐機車衝醫院　寶寶半路蹦出來「卡她褲管內」

▲越南一名25歲孕婦在前往醫院途中生產。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

越南太原省一名25歲孕婦突然陣痛，趕緊通知丈夫，2人甚至赤腳騎機車直奔醫院。沒想到，寶寶等不及抵達產房，就在機車上提前出生，甚至一度卡在母親的短褲褲管內。

清晨陣痛衝醫院 寶寶半路出生

《越南快報》等媒體報導，孕婦3日清晨6時突感劇烈疼痛，夫妻倆根本來不及準備，只能立刻騎機車趕往醫院。當醫護人員前來接應、孕婦一下車時，才赫然發現寶寶已經出生，但仍卡在母親的褲子裡。

醫療團隊立即展開協助，先引導孕婦下車並保持站立姿勢，避免壓到新生兒。同時，醫護人員接住男嬰，為他保暖、剪斷臍帶，並將母子兩人送進產房，進行後續必要的照護。

曾多次流產 孕媽第4次終得子

富良醫院（Bệnh viện Phú Lương）外科暨婦產科副主任陳氏蘭芳醫師（Trần Thị Lan Phương）表示，孕婦過去多次流產入院治療，這次已是第4次懷孕，分娩時僅懷孕32週。早產男嬰體重約2公斤，所幸生命徵象穩定，也已完成B型肝炎疫苗接種，目前母子狀況均良好。

醫師也藉此呼籲所有準媽媽，接近預產期時務必留意腹痛、破水或出血等異常徵兆，一旦有狀況應立即就醫，並定期按時產檢，切勿輕忽任何警訊。