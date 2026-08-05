北韓飛彈部隊傳首度部署俄國　烏克蘭警告：恐攜120枚彈道飛彈

▲烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室曾於2024年展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭軍事情報部門透露，北韓（朝鮮）飛彈部隊已開始部署至俄羅斯西部，未來可能配備120枚彈道飛彈與6套發射器，用於攻擊烏克蘭。若消息屬實，代表俄國與北韓的軍事合作將進一步升級，不再只是武器援助，而是北韓部隊直接參與俄方飛彈作戰。

對於正面臨防空系統短缺的烏克蘭而言，恐使戰場壓力持續升高。

根據《路透社》，烏克蘭軍事情報局（HUR）官員切爾尼亞克（Andrii Cherniak）表示，北韓飛彈部隊已陸續進駐至俄羅斯西部，可能攜帶120枚彈道飛彈及6套發射裝置，作為俄軍攻擊烏克蘭的新戰力。

不過，《路透社》也指出，目前並無法獨立核實這項情報，俄羅斯國防部與北韓駐聯合國代表團也未立即回應置評要求。

▲南韓曾經公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

報導指出，俄羅斯自2023年底起已多次向烏克蘭發射由北韓提供的彈道飛彈，但若北韓飛彈部隊正式部署俄境，將象徵雙方軍事合作再跨出一步。這項部署時機，也與俄軍上周首度自2025年8月以來，再次發射2枚北韓飛彈攻擊烏克蘭相互呼應。

美國費城智庫「外交政策研究所」（FPRI）資深研究員羅布．李（Rob Lee）指出，烏克蘭目前最脆弱的環節之一就是彈道飛彈防禦，「任何彈道飛彈數量增加，都將帶來更大的挑戰。」他也警告，隨著冬季將至，若俄羅斯再度大規模攻擊烏克蘭電力設施，防空能力恐面臨更嚴峻考驗。

根據烏方說法，北韓自2023年底至2025年8月已向俄羅斯提供150枚KN-23及KN-24彈道飛彈，近期新交付40枚飛彈，其中部分已投入實戰。烏克蘭上周也指控，一枚北韓飛彈擊中中部拉杜什內（Radushne）一處民宅，造成同一家族至少5人死亡。

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（資料照／達志影像／newscom）

烏方表示，KN-23及KN-24飛彈射程及酬載能力均高於俄軍「伊斯坎德爾」（Iskander）飛彈，但命中精度較差，因此更容易造成平民傷亡。由於這類彈道飛彈飛行速度快，目前主要只能依靠美製「愛國者」（Patriot）防空系統攔截，而烏克蘭高階防空武器持續不足，也讓俄軍近來更加頻繁使用彈道飛彈發動攻勢。

據悉，北韓近年已成為俄羅斯重要盟友，雙方2024年簽署共同防禦條約。烏克蘭政府表示，北韓除供應數百萬枚砲彈外，2024年也曾派遣約1萬4000名官兵前往俄羅斯庫斯克州（Kursk）協助抵禦烏軍攻勢。目前當地仍有約9500名北韓士兵，但尚未直接參與對烏作戰。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月則表示，克里姆林宮希望北韓再增派3萬名官兵，俄方也已在沃羅涅日州（Voronezh）展開接收準備工作。