　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普座機傳安全疑慮！陸戰隊一號升空「驚險遇客機」　FAA調查中

▲▼ 川普7月31日搭乘陸戰隊一號直升機抵達馬里蘭州瑟蒙特的大衛營。（圖／路透）

▲ 川普7月31日搭乘陸戰隊一號直升機抵達馬里蘭州瑟蒙特的大衛營。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普座機驚傳安全疑慮，聯邦航空總署（FAA）表示，正調查4日一起涉及川普乘坐的「陸戰隊一號」（Marine One）直升機的空中交通安全事件。

客機升空僅1分鐘　兩機疑失去安全間隔

根據《路透》取得的消息，川普4日下午2時33分搭乘陸戰隊一號從白宮附近的橢圓廣場起飛，準備前往安德魯斯聯合基地再轉赴洛杉磯。但附近的雷根華盛頓國家機場（Reagan National Airport）航管人員在直升機升空時，未依規定暫停商業航班起降作業，違反去年1月空難後制定的安全管制政策。

消息人士透露，美國之鷹航空（Envoy Air）編號3742的E170支線客機，於下午2時34分從雷根機場起飛，飛往佛州彭薩科拉，與「陸戰隊一號」之間疑似出現「失去間隔」（loss of separation）的狀況。

FAA：未達危險迫近　仍召安全審查小組

依據FAA規定，飛機在機場附近須維持水平距離至少1.5英里、垂直高度至少500英尺的安全間隔，但兩機似乎並未符合此標準。另有一架Republic 4700班機當時距雷根機場僅3英里，也因安全起見被要求繞機場盤旋，最終於下午2時52分落地。

FAA發言人強調，「此事件未被認定為危險迫近，2架飛機當時顯然也未發生碰撞」，川普座機與涉事客機皆安全降落。儘管如此，FAA仍計畫召集安全審查小組（Safety Review Team）深入調查，白宮截至目前則尚未置評。

去年空難67死　FAA已全面禁止混飛

去年1月一架美國航空支線客機與一架陸軍直升機在雷根機場附近上空相撞，造成67人罹難。國家運輸安全委員會（NTSB）今年1月調查指出，FAA長期允許直升機在未設置任何隔離措施的情況下穿越機場附近空域，是釀成悲劇的系統性失誤之一。

事故後FAA已全面禁止直升機與噴射客機在雷根機場附近混合飛行，航管人員通常會在陸戰隊一號起飛至少3分鐘前接獲通知，以便及時暫停商業航班。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／昌鴻生成「三颱共存」！　白海豚估後天海警
快訊／股滙雙漲！外資買超台股903億　創史上第三高
挖到童骨…已2死5重傷！台積電嘉義廠急請「布袋戲壓煞」
22歲帥星二代爆騙吃騙喝！邵昕首回應　昔為兒落淚替道歉
爆破「拿錢換名單」潛規則！　宣布退出民眾黨
正妹里長擬參選人遭貼身合照！　網護航開轟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓飛彈部隊傳首度部署俄國　烏克蘭警告：恐攜120枚彈道飛彈

臨盆陣痛！孕婦坐機車衝醫院　寶寶半路蹦出來「卡她褲管內」

19歲丹麥公主去當兵了！自行開車報到　「棄95萬津貼」不搞特權

川普座機傳安全疑慮！陸戰隊一號升空「驚險遇客機」　FAA調查中

「去去就回」成遺言！熊本22歲女店員被炸死　母聞死訊失聲哭喊

東南亞掃蕩逼出「氣球效應」！韓詐團轉戰哈薩克　19人遭跨國圍捕

轟伊朗5個月　美軍2款長程飛彈爆「幾乎用光」！恐難威懾中俄

快訊／10分鐘連2震！　菲律賓外海規模6.3、5.2地震

11歲女兒遭性侵！父親「假冒她」誘噁狼上門　連轟2槍私刑報復

擔憂中俄朝軍事靠攏　日本白書警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態

屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工

認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

熊本避難所爆新冠！零隔間「人貼人」睡地上　日網讚台灣避難神器

朋友來家裡作客！　狗狗投懷送抱「被撸到陶醉瞇眼」

騎士見黃嘴角鴞站馬路中央　秒熱心下車救援！

白海豚將在台灣家門口轉彎　暴風圈恐掠過東北部近海

過勞別輕忽！藥師示警：疲勞恐成健康警訊 ECNS成營養補充新焦點

北韓飛彈部隊傳首度部署俄國　烏克蘭警告：恐攜120枚彈道飛彈

臨盆陣痛！孕婦坐機車衝醫院　寶寶半路蹦出來「卡她褲管內」

19歲丹麥公主去當兵了！自行開車報到　「棄95萬津貼」不搞特權

川普座機傳安全疑慮！陸戰隊一號升空「驚險遇客機」　FAA調查中

「去去就回」成遺言！熊本22歲女店員被炸死　母聞死訊失聲哭喊

東南亞掃蕩逼出「氣球效應」！韓詐團轉戰哈薩克　19人遭跨國圍捕

轟伊朗5個月　美軍2款長程飛彈爆「幾乎用光」！恐難威懾中俄

快訊／10分鐘連2震！　菲律賓外海規模6.3、5.2地震

11歲女兒遭性侵！父親「假冒她」誘噁狼上門　連轟2槍私刑報復

擔憂中俄朝軍事靠攏　日本白書警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態

南亞科砸3466億元擴建5A新廠　上半年大賺762億元、EPS 23.38元

獨／李建成的秦始皇夢？趙姬取名內幕藏「一統包租代管」想像

賴清德：即便在野黨抹黑仍要堅定推動政務　盼綠黨公職了解民意所在

iPhone 18 Pro 發表會時間確定了？蘋果內部這舉動露餡

45公斤陸男伏地挺身狂抖被笑「蝴蝶振翅」　健身兩年後體態曝

散裝航運淡季有撐　慧洋7月自結EPS1.17元、本季將續列售船收益

駐英國台北代表處徵助理！　網見薪水傻眼了：建議你們請志工

「育兒神店西松屋」台北首店今開幕　破萬件商品售價119元起

快訊／昌鴻颱風生成！太平洋三颱共存　白海豚估後天發海警

快訊／股滙雙漲！外資買超台股903億　創史上第三高

【妳為什麼在我家】美容師被請到家中幫狗剪指甲　牠滿臉生無可戀

國際熱門新聞

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

花2.5萬買不到尊榮！機場貴賓室塞爆

AV女優捐300萬助熊本重建　被酸「給髒錢」

網美私密片被外流　慘淪「高中生無止盡襲胸」煉獄

罕見太空撞擊　SpaceX廢棄火箭今直衝月球

父母掏102萬助買房　兒媳態度卻轉冷

台積電熊本震後捐2.5億　日網狂留言

即／菲律賓外海規模6.3地震　深度僅10km

父涉殺9歲女森林藏屍　檢曝巨石壓屍照

《蜘蛛人》播一半突飄濃烈屁味！觀眾嚇壞逃命

美伊今明2天就會達成協議　油價下跌約4%

《蜘蛛人》資深女星過世！「電影最震撼一幕」她親眼見證

最新「退休養老金」門檻曝光！　金額高到壓力山大

更多熱門

相關新聞

勘查川普高球場遭逮　男子家中搜出大批槍彈

勘查川普高球場遭逮　男子家中搜出大批槍彈

位於加州蘭喬帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）的川普國家高爾夫俱樂部2日驚傳有武裝男子潛入！一名38歲男子在總統造訪前幾天，竟在球場內四處拍照錄影，疑似在觀察維安部署，隨即被便衣探員逮捕。警方事後從他的車內與住家搜出大批槍枝、防彈衣及彈藥，甚至還有寫滿「令人擔憂言論」的筆記本。

白宮自願AI資安測試　Meta、OpenAI等4巨頭將見川普幕僚

白宮自願AI資安測試　Meta、OpenAI等4巨頭將見川普幕僚

川習會後美中再現摩擦　學者：仍處管理競爭框架

川習會後美中再現摩擦　學者：仍處管理競爭框架

荷莫茲海峽將重開？紐時：伊朗恐成最大贏家

荷莫茲海峽將重開？紐時：伊朗恐成最大贏家

對美貿易順差創新高　一則以喜一則以憂

對美貿易順差創新高　一則以喜一則以憂

關鍵字：

川普陸戰隊一號FAA雷根機場飛安

讀者迴響

熱門新聞

超帥星二代「約吃海底撈只帶10塊」

夫妻同車上國道3號爆胎停下遭後車追撞釀1傷1死

出社會後「怎麼找另一半」　過來人給答案

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

白海豚颱風將迴轉　最新各國路徑曝

王建民退休後為何重返棒球？徐展元曝真實原因

鬼門要開了！　4生肖恐有劫數

快訊／美女潛水網紅「驚傳過世」！

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

HAHABABY又爆爭議！童裝標「全棉」送SGS檢測　結果出爐網炸鍋

曾與台玻總裁未婚生女！　女星涉詐人間蒸發

白海豚再睜風眼　路徑收束擦台轉彎

日本旅遊！店員結帳「1句惹怒台人」釣出一票苦主

傳美再釋禁令！光通訊股美股噴漲至台股　聯亞等9檔飆漲停

快訊／停車、加油發票中百萬！最低成本40元　獎落北中南3縣市

更多

最夯影音

更多
屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工

屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工
認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面