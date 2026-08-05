川普座機傳安全疑慮！陸戰隊一號升空「驚險遇客機」　FAA調查中

▲ 川普7月31日搭乘陸戰隊一號直升機抵達馬里蘭州瑟蒙特的大衛營。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普座機驚傳安全疑慮，聯邦航空總署（FAA）表示，正調查4日一起涉及川普乘坐的「陸戰隊一號」（Marine One）直升機的空中交通安全事件。

客機升空僅1分鐘 兩機疑失去安全間隔

根據《路透》取得的消息，川普4日下午2時33分搭乘陸戰隊一號從白宮附近的橢圓廣場起飛，準備前往安德魯斯聯合基地再轉赴洛杉磯。但附近的雷根華盛頓國家機場（Reagan National Airport）航管人員在直升機升空時，未依規定暫停商業航班起降作業，違反去年1月空難後制定的安全管制政策。

消息人士透露，美國之鷹航空（Envoy Air）編號3742的E170支線客機，於下午2時34分從雷根機場起飛，飛往佛州彭薩科拉，與「陸戰隊一號」之間疑似出現「失去間隔」（loss of separation）的狀況。

FAA：未達危險迫近 仍召安全審查小組

依據FAA規定，飛機在機場附近須維持水平距離至少1.5英里、垂直高度至少500英尺的安全間隔，但兩機似乎並未符合此標準。另有一架Republic 4700班機當時距雷根機場僅3英里，也因安全起見被要求繞機場盤旋，最終於下午2時52分落地。

FAA發言人強調，「此事件未被認定為危險迫近，2架飛機當時顯然也未發生碰撞」，川普座機與涉事客機皆安全降落。儘管如此，FAA仍計畫召集安全審查小組（Safety Review Team）深入調查，白宮截至目前則尚未置評。

去年空難67死 FAA已全面禁止混飛

去年1月一架美國航空支線客機與一架陸軍直升機在雷根機場附近上空相撞，造成67人罹難。國家運輸安全委員會（NTSB）今年1月調查指出，FAA長期允許直升機在未設置任何隔離措施的情況下穿越機場附近空域，是釀成悲劇的系統性失誤之一。

事故後FAA已全面禁止直升機與噴射客機在雷根機場附近混合飛行，航管人員通常會在陸戰隊一號起飛至少3分鐘前接獲通知，以便及時暫停商業航班。