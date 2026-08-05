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「去去就回」成遺言！熊本22歲女店員被炸死　母聞死訊失聲哭喊

▲▼強震過後，位於日本熊本縣嘉島町的大型商場「AEON MALL熊本」因強烈爆炸而嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社）

▲強震過後，「永旺夢樂城熊本」因強烈爆炸而嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall）強震後爆炸導致7死，其中22歲女員工大竹玖瑠美原已平安疏散，卻被要求「把收銀機的錢放回保險箱」而折返殞命。如今，家屬受訪痛批公司，也披露她生前留下的最後一句話。

親屬還原最後一句話

大竹玖瑠美任職於「永旺夢樂城熊本」雜貨店「ハビタ」，7月28日發生規模7.1、最大震度7的強震之後，原本已經疏散至戶外，還在停車場巧遇前來購物的阿姨與表親。

一名男性親屬接受《デイリー新潮》採訪時說，當天店長不在，只剩下玖瑠美與另一名年輕員工，「她們似乎接到了總公司高層透過店長傳達的指示，要求『把收銀機的錢放回保險箱』，當時不知道該如何處理，顯得非常慌張。」

儘管2名親戚拚命阻止，「責任感很強的玖瑠美，應該是想完成店長交代的指示」，只說了一句「我去去就回」就往店裡走去。未料，這卻成為她和親人說的最後一句話，「不到5分鐘後，就發生了那場爆炸。」

男性親屬透露，「我妻子把這件事（死訊）告訴玖瑠美的母親後，聽說她發出了『啊！』的哭喊聲。」最後見到玖瑠美的2名親戚非常自責，因巨大精神打擊，如今吃不下飯，也幾乎喝不下水。

長女擔家計　個性討喜

男性親屬形容，玖瑠美是3名手足之中的長女，目前與祖父母、母親共6人一起生活，「國高中時期都參加排球社，是一個開朗、可靠、溫柔，而且討人喜歡，受到大家喜愛的孩子。」

高中畢業後，她就以正式員工身分在「ハビタ」工作，7月上旬才被調到永旺夢樂城的店鋪，「玖瑠美的父親3年前因罹患癌症去世，全家人好不容易才走出陰霾、重新振作，卻在這個時候遭遇了這場爆炸。」

公司未立即認錯　親屬批人禍

「ハビタ」社長上野景真2日承認，確實曾要求員工「把營業額放回保險箱」，公開向家屬致歉，也親赴玖瑠美靈堂謝罪。

不過男性親屬指出，「ハビタ」未在第一時間承認錯誤，當初甚至試圖掩飾過錯，「說什麼『玖瑠美她們因為忘了東西，所以自己想回去』之類的話。」

他認為，即便員工真的自己說想回去，公司也應該以危險為由阻止，「公司似乎希望透過和解解決，但我認為這根本就是一場人為災害。」

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