颱風「白海豚」逼近沖繩！JAL、ANA逾80航班停飛　熊本災區恐遇豪雨

▲今年第13號颱風「白海豚」預計7日暴風圈進入沖繩本島與奄美大島。（圖／日本國氣象廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

颱風「白海豚」持續逼近日本沖繩、奄美地區，預計明（6）日至8日影響最明顯，氣象廳警告當地恐出現猛烈風勢、巨浪及強降雨。受颱風影響，日本航空（JAL）、全日空（ANA）已有逾80航班取消，超過4000名旅客行程受影響。熊本強震災區也可能遭受外圍雲雨波及，民眾需防範土石流與災害風險。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳表示，今年第13號颱風「白海豚」今（5）日上午位於日本南方海域，以每小時約15至20公里速度向西移動，中心氣壓945百帕，中心附近最大風速達45公尺，最大瞬間風速60公尺，暴風圈半徑約185公里。

預測顯示，颱風未來將持續往西北方向移動，並於6日至8日前後最接近沖繩與奄美地區。日本氣象廳指出，沖繩地區5日起將受到影響，奄美地區6日起也可能出現猛烈天氣，呼籲民眾嚴防暴風與高浪。

颱風帶來的風浪威脅不容小覷。預估6日沖繩最大風速可達40公尺，最大瞬間風速60公尺，可能出現「部分房屋倒塌」等危險等級強風。日本氣象廳提醒居民，在風勢增強前應移動至堅固建築物內避難。

降雨方面，颱風周邊濕潤氣流將影響日本多地。日本氣象廳預測，7日上午6時前24小時累積雨量，九州南部最多150毫米、沖繩120毫米、奄美100毫米；截至8日上午6時前，沖繩、奄美及九州南部部分地區雨量可能達200毫米。

▲日本熊本縣冰川町受強震影響，未來須注意颱風來襲帶來的降雨和土石流災害。（圖／達志影像／美聯社）

除了沖繩與奄美，日本九州熊本縣也面臨颱風外圍影響。根據日媒《朝日電視台》，由於熊本7月28日曾發生淺層強震，部分地區地盤較為脆弱。日本氣象廳表示，6日至11日期間可能持續出現陰雨天氣，需注意土石流等災害。

熊本縣氣象環境也面臨「高溫加降雨」雙重威脅。日本氣象廳警告，未來當地仍可能有多日最高氣溫超過35度，最低氣溫接近30度，熱帶夜持續發生，提醒民眾白天與夜間都要注意中暑。

交通方面，颱風已造成日本國內線航班大規模取消。日本航空宣布，6日因颱風影響，從沖繩、鹿兒島等地起飛的航班共76班停飛，約3334人受到影響。

全日空（ANA）也宣布6日取消從羽田、福岡前往那霸等航線共4班，約700名旅客受影響。此外，ANA已提前公布7日預計取消120航班、8日取消100航班，旅客行程恐持續受到影響。

氣象廳表示，颱風「白海豚」可能一路影響至9日前後，沖繩、奄美及九州部分地區仍需密切關注最新預報。當局呼籲民眾提前做好防風、防雨準備，並隨時確認最新氣象資訊，避免因颱風造成生命與財產損失。