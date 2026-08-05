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轟伊朗5個月　美軍2款長程飛彈爆「幾乎用光」！恐難威懾中俄

▲▼美軍薩德系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍薩德系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊開戰5個月後，美軍精準長程飛彈庫存告急。《路透》據3名知情人士獨家披露，美國陸軍在這場持續近半年的軍事行動中大量消耗全球精準長程飛彈庫存；其中2人直言，陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）與精準打擊飛彈（PrSM）已「幾乎用光」，引發外界對美軍未來作戰整備能力的憂慮。

這兩款地對地武器每枚造價逾百萬美元（約新台幣3225萬元），為美軍從安全距離精準摧毀目標的核心利器。ATACMS曾在俄烏戰場發揮關鍵作用，協助烏軍深入打擊俄羅斯境內目標；PrSM則是更新一代武器，射程更遠、性能更先進，預計全面取代ATACMS。

庫存耗盡恐被迫派飛行員上陣

消息人士拒絕透露各型號彈藥剩餘數量，但快速消耗精準長程彈藥代表若川普決定重啟大規模攻勢，美軍將被迫倚賴人為駕駛的戰機出動轟炸，風險大幅升高。

除攻擊性武器以外，防禦性武器庫存也亮紅燈。戰略暨國際研究中心（CSIS）上周發布的報告估計，自今年2月開戰至7月間，美軍已消耗約65%的「愛國者」攔截飛彈，「薩德」（THAAD）高空防禦飛彈的庫存也較開戰前減少至少38%。

▲▼堤豐中程飛彈發射系統發射1枚BGM-109戰斧巡弋飛彈。（圖／美國國防部）

▲ 堤豐中程飛彈發射系統發射1枚BGM-109戰斧巡弋飛彈。（資料照／美國國防部）

戰斧燒掉近半　將領連數周示警川普

此外，美國全球海射「戰斧」巡弋飛彈的庫存也燒掉近半數，2名知情人士證實這與美軍內部數據相符。軍事將領已連續數周向川普示警，防禦性武器庫存正快速縮水。

上述庫存數據過去一周在聯邦政府內部引發激烈討論，核心問題是美軍還能承受多久的高強度消耗，而不至於喪失在其他區域應對危機的能力。3名知情人士坦言，飛彈供應量下滑，可能限制美國威懾中國與俄羅斯的能力。

川普政府反駁：彈藥遠超全球任何國家

川普政府對此強力反駁，白宮重申川普聲明強調，美國擁有的彈藥「遠比全球任何國家都多，也遠超我們所需」，並稱國防工業正以史上最高速度生產彈藥，工廠持續以空前規模擴建。五角大廈發言人帕奈爾（Sean Parnell）也稱，美軍是全球最強大武裝力量，足以在總統指定的任何時間地點執行任務。

但分析師普遍持保留態度，雖然部分彈藥確實已達到創紀錄產量，但若衝突演變為持久戰，現有產能恐怕仍難以填補缺口。雷神公司已與五角大廈達成初步多年期協議，計畫提升戰斧飛彈產量；ATACMS製造商洛克希德馬丁則表示，美軍已為2027年訂購大批PrSM，以加速世代交替。

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