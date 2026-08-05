金正恩抗暑奇招！　 北韓官媒推「喝狗肉湯」保命

▲北韓最高領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

朝鮮半島近期面臨破紀錄的極端熱浪，南韓東南部城市梁山更測得史上最高的42.5度高溫。而面對飆破40度的酷暑，北韓領導人金正恩竟呼籲民眾「吃狗肉」來撐過熱浪，官媒也將狗肉湯作為應付高溫的偏方大力推廣。

北韓推「狗肉湯」消暑 民眾根本吃不起

根據《太陽報》報導，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》指出，在諮詢了平壤綜合醫院（Pyongyang General Hospital）的資深醫師後，當局發布了最新的健康指南。該報警告，熱衰竭與中暑可能會導致心血管疾病、糖尿病與甲狀腺機能亢進惡化。

報導中除了建議民眾食用西瓜、黃瓜等消暑食物外，還特別推薦了包含狗肉湯與魚粥在內的高營養食物；在當地被稱為「甜肉湯」（dangogi guk）的狗肉湯，長期以來被北韓當局推廣為傳統養生補品。

不過現實是，對許多北韓人來說，這道菜的價格太過昂貴，根本無力負擔。目前北韓部分地區氣溫已飆破40度，首都平壤更連續經歷了多個「熱帶夜」，晚間氣溫一直無法降至25度以下。

南韓熱浪奪19命 總統下令加強支援

在邊境的另一頭，南韓同樣在酷熱天氣中苦苦掙扎。這場持續的熱浪已經造成19人死亡，促使總統李在明下令當局，必須加強對高風險族群的支援。

南韓東南部城市梁山在2日測得了42.5度的高溫，創下自現代有紀錄以來的最高溫。其他包含大邱與釜山等城市，氣溫也持續維持在30多度；這也是該國連續第5天有部分地區氣溫飆破40度。

南韓全國已有超過20個地區，發布了今年初才剛上路的新版高溫緊急警報。南韓氣象廳呼籲民眾「立刻停止所有戶外活動」，並強烈警告「沒有冷氣的室內空間非常危險」。