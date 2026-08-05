　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

金正恩抗暑奇招！　 北韓官媒推「喝狗肉湯」保命

▲▼北韓最高領導人金正恩，3日前往核物質生產設施進行視察指導。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

朝鮮半島近期面臨破紀錄的極端熱浪，南韓東南部城市梁山更測得史上最高的42.5度高溫。而面對飆破40度的酷暑，北韓領導人金正恩竟呼籲民眾「吃狗肉」來撐過熱浪，官媒也將狗肉湯作為應付高溫的偏方大力推廣。

北韓推「狗肉湯」消暑　民眾根本吃不起

根據《太陽報》報導，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》指出，在諮詢了平壤綜合醫院（Pyongyang General Hospital）的資深醫師後，當局發布了最新的健康指南。該報警告，熱衰竭與中暑可能會導致心血管疾病、糖尿病與甲狀腺機能亢進惡化。

報導中除了建議民眾食用西瓜、黃瓜等消暑食物外，還特別推薦了包含狗肉湯與魚粥在內的高營養食物；在當地被稱為「甜肉湯」（dangogi guk）的狗肉湯，長期以來被北韓當局推廣為傳統養生補品。

不過現實是，對許多北韓人來說，這道菜的價格太過昂貴，根本無力負擔。目前北韓部分地區氣溫已飆破40度，首都平壤更連續經歷了多個「熱帶夜」，晚間氣溫一直無法降至25度以下。

南韓熱浪奪19命　總統下令加強支援

在邊境的另一頭，南韓同樣在酷熱天氣中苦苦掙扎。這場持續的熱浪已經造成19人死亡，促使總統李在明下令當局，必須加強對高風險族群的支援。

南韓東南部城市梁山在2日測得了42.5度的高溫，創下自現代有紀錄以來的最高溫。其他包含大邱與釜山等城市，氣溫也持續維持在30多度；這也是該國連續第5天有部分地區氣溫飆破40度。

南韓全國已有超過20個地區，發布了今年初才剛上路的新版高溫緊急警報。南韓氣象廳呼籲民眾「立刻停止所有戶外活動」，並強烈警告「沒有冷氣的室內空間非常危險」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
SpaceX首份財報優預期　台股2檔漲停鎖死
暑輔繳5千「又要講義費2340」家長轟坑錢！　老師：拜託別參
白海豚擦邊球　周末天氣「爛成一坨泥」！最新路徑曝
蘇一峰「絕食現場量血糖」被檢舉！　醫曝1句話是關鍵
快訊／連2震！菲律賓規模6.3地震　深度僅10km
過去全台油品苯駢芘不合格率僅0.7%　醫揭今年接連超標關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東南亞掃蕩逼出「氣球效應」！韓詐團轉戰哈薩克　19人遭跨國圍捕

轟伊朗5個月　美軍2款長程飛彈爆「幾乎用光」！恐難威懾中俄

快訊／10分鐘連2震！　菲律賓外海規模6.3、5.2地震

11歲女兒遭性侵！父親「假冒她」誘噁狼上門　連轟2槍私刑報復

擔憂中俄朝軍事靠攏　日本白書警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態

金正恩抗暑奇招！　 北韓官媒推「喝狗肉湯」保命

颱風「白海豚」逼近沖繩！JAL、ANA逾80航班停飛　熊本災區恐遇豪雨

不惜一切代價救日元　美財長示警「嚴重低估」恐釀匯率戰

最快今宣布？美媒：美伊、阿曼將達成重開荷莫茲協議　內容曝光

澳洲隨機殺人！　亞裔14歲少年遭撞飛「狂砍30刀」慘死

屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工

認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

熊本避難所爆新冠！零隔間「人貼人」睡地上　日網讚台灣避難神器

朋友來家裡作客！　狗狗投懷送抱「被撸到陶醉瞇眼」

白海豚將在台灣家門口轉彎　暴風圈恐掠過東北部近海

川普堅稱美伊談判中　威脅若沒協議伊朗將面臨「斬首」

桃園無業兒買刀弒父！母心碎曝「平時相處」：想不到會對爸爸這樣

東南亞掃蕩逼出「氣球效應」！韓詐團轉戰哈薩克　19人遭跨國圍捕

轟伊朗5個月　美軍2款長程飛彈爆「幾乎用光」！恐難威懾中俄

快訊／10分鐘連2震！　菲律賓外海規模6.3、5.2地震

11歲女兒遭性侵！父親「假冒她」誘噁狼上門　連轟2槍私刑報復

擔憂中俄朝軍事靠攏　日本白書警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態

金正恩抗暑奇招！　 北韓官媒推「喝狗肉湯」保命

颱風「白海豚」逼近沖繩！JAL、ANA逾80航班停飛　熊本災區恐遇豪雨

不惜一切代價救日元　美財長示警「嚴重低估」恐釀匯率戰

最快今宣布？美媒：美伊、阿曼將達成重開荷莫茲協議　內容曝光

澳洲隨機殺人！　亞裔14歲少年遭撞飛「狂砍30刀」慘死

「媽媽不見了！」6旬兒心急衝派出所　內埔警火速尋回9旬嬤

苦茶油業者也不知苯駢芘從哪來　點名「冷藏、運輸」都恐藏風險

新北預售餘屋破1.8萬戶　淡水爆3507戶拿「賣壓王」

戰爭從手機開始！「AI、迷因」4手法撕裂社會　滑社群就可能中招

大盤回檔先賣還是續抱？他ETF全賺錢陷兩難　網曝最大陷阱

二伯喊兒異位性皮膚炎「很重視質料」　hahababy外套非純棉！踢爆者怒：欺騙消費者

姚正玉首波競選文宣亮相　提「6個安南、6大承諾」爭國民黨第2席

東森房屋2大分會聯手淨山　攜手200同仁打造企業新文化

基隆分享永續治理成果　方定安：北北基桃合作創造區域共榮

明華園「回娘家」！戲巢藝術館正式開館　百年歌仔戲再啟新篇

【裙子突然卡住！】林襄臨危不亂完成換裝　超專業反應圈粉❤

國際熱門新聞

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

AV女優捐300萬助熊本重建　被酸「給髒錢」

花2.5萬買不到尊榮！機場貴賓室塞爆

網美私密片被外流　慘淪「高中生無止盡襲胸」煉獄

台積電熊本震後捐2.5億　日網狂留言

父母掏102萬助買房　兒媳態度卻轉冷

罕見太空撞擊　SpaceX廢棄火箭今直衝月球

父涉殺9歲女森林藏屍　檢曝巨石壓屍照

《蜘蛛人》播一半突飄濃烈屁味！觀眾嚇壞逃命

即／菲律賓外海規模6.3地震　深度僅10km

美伊今明2天就會達成協議　油價下跌約4%

《蜘蛛人》資深女星過世！「電影最震撼一幕」她親眼見證

最新「退休養老金」門檻曝光！　金額高到壓力山大

更多熱門

相關新聞

韓星巴克「坦克日」爭議　警大動作扣押搜索

韓星巴克「坦克日」爭議　警大動作扣押搜索

韓國星巴克因推出保溫杯促銷活動使用「坦克日」、「猛敲桌子」等宣傳文案，遭控侮辱民主化運動有功人士。對此，首爾警察廳今（5）日上午大動作搜索韓國星巴克總部，展開強制偵辦，距離警方正式接手案件已歷時76天。

不滿試射飛彈　金與正轟日本：變戰爭國家

不滿試射飛彈　金與正轟日本：變戰爭國家

韓刑事司法翻修！72年首度「偵查起訴分離」

韓刑事司法翻修！72年首度「偵查起訴分離」

南韓熱浪發布警報　李在明：以國家災難應對

南韓熱浪發布警報　李在明：以國家災難應對

韓青年「放棄戀愛」全球最高　6成女性仍單身

韓青年「放棄戀愛」全球最高　6成女性仍單身

關鍵字：

南韓北韓金正恩熱浪狗肉

讀者迴響

熱門新聞

超帥星二代「約吃海底撈只帶10塊」

出社會後「怎麼找另一半」　過來人給答案

白海豚颱風將迴轉　最新各國路徑曝

王建民退休後為何重返棒球？徐展元曝真實原因

快訊／美女潛水網紅「驚傳過世」！

HAHABABY又爆爭議！童裝標「全棉」送SGS檢測　結果出爐網炸鍋

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

白海豚再睜風眼　路徑收束擦台轉彎

曾與台玻總裁未婚生女！　女星涉詐人間蒸發

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

夫妻同車上國道3號爆胎停下遭後車追撞釀1傷1死

快訊／停車、加油發票中百萬！最低成本40元　獎落北中南3縣市

鎢業董座慘死家中　前員工虐殺原因曝

鬼門要開了！　4生肖恐有劫數

史庫柏道奇首秀遭滿場噓聲！

更多

最夯影音

更多
屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工

屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工
認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面