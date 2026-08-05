東南亞掃蕩逼出「氣球效應」！韓詐團轉戰哈薩克　19人遭跨國圍捕

▲南韓警方展開跨國合作，在哈薩克最大城市阿拉木圖成功逮捕以韓籍成員為主的詐騙犯罪組織。（圖／大韓民國警察廳，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方破獲首起以中亞國家為據點的韓籍詐騙集團案件！隨著柬埔寨、越南等東南亞地區加強掃蕩，犯罪組織出現「氣球效應」，轉往哈薩克尋找新據點。對此，南韓警方與哈薩克當局合作，在哈薩克最大城市阿拉木圖展開逮捕行動，成功查獲19名韓籍嫌犯，瓦解當地詐騙據點。

根據《韓聯社》，南韓警察廳今（5）日在位於首爾市西大門區的總部召開簡報會議表示，由政府跨部會成立的「跨國犯罪特別應對專案小組」，7月23日在哈薩克最大城市阿拉木圖執行名為「INe」的聯合行動，成功在當地逮捕14名詐騙集團成員，另外在南韓境內拘捕5人，19人全數為韓國籍。

南韓警方解釋，「INe」在哈薩克語中意為「針」，象徵以精準方式刺破犯罪組織的據點。這次行動也是南韓政府首次在中亞直接鎖定並逮捕以韓國人為核心的詐騙集團，具有指標性意義。

調查發現，該集團原本以柬埔寨為活動基地，但在當地警方加強打擊後，先轉移至越南，並於今年4月進一步遷往哈薩克。南韓警方表示，過去雖掌握犯罪組織可能向中亞移動的情報，但此次是首次確認實際據點並成功追查。

警方分析，哈薩克具備完善的資訊科技基礎設施，且鄰近多個國家，方便犯罪分子透過陸路逃離，加上韓國人在當地生活相對便利，可能成為詐騙集團選擇轉移的重要因素。

該集團在阿拉木圖設立電話客服中心，假冒金融監督院、檢察機關及法院等政府單位，對南韓民眾實施電話與簡訊金融詐騙。警方調查，目前已確認16名受害者遭騙，損失金額約6億韓元（約新台幣1400萬元）。

犯罪手法包括以「領取大法院（最高法院）掛號信件」等理由接近被害人，隨後謊稱其銀行帳戶涉及犯罪，要求被害人前往住宿場所躲避調查，並透過所謂「自行監禁」方式切斷外界聯繫，誘導受害者自行轉帳。

警方表示，集團內部分工明確，包括尋找目標、假冒政府機關人員，以及負責收取詐騙款項等不同階段。此次遭逮捕嫌犯年齡介於20歲至40歲之間，除1名30多歲女性外，其餘均為男性。

南韓警方指出，由於在該集團於哈薩克落腳初期便展開突襲行動，因此目前確認的損失金額相對有限。不過，若將其在柬埔寨與越南期間涉及的犯罪計算在內，整體受害規模預估至少達數十億韓元，目前仍持續追查。

在哈薩克遭捕的14名嫌犯，自7月28日起陸續透過仁川國際機場遣返回韓。其中10人已遭釜山警方聲請羈押，另外4名返韓嫌犯警方也將申請拘留令。至於南韓境內逮捕的5人中，已有4人遭羈押。

不過，警方也透露，該集團部分核心成員仍在逃，包括人在中國的中國籍首腦與管理人員，以及部分逃往東南亞等其他國家的組織成員。警方將透過國際刑警組織紅色通緝等方式持續追捕。

此次行動由南韓警察廳、國家情報院、外交部、法務部，以及哈薩克國家安全委員會與內政部共同合作完成。南韓警方表示，相關單位在情報蒐集、現場追蹤、逮捕、調查及遣返等階段均密切協調。