　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

東南亞掃蕩逼出「氣球效應」！韓詐團轉戰哈薩克　19人遭跨國圍捕

▲▼南韓警方展開跨國合作，在哈薩克最大城市阿拉木圖成功逮捕以韓籍成員為主的詐騙犯罪組織。（圖／大韓民國警察廳）

▲南韓警方展開跨國合作，在哈薩克最大城市阿拉木圖成功逮捕以韓籍成員為主的詐騙犯罪組織。（圖／大韓民國警察廳，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方破獲首起以中亞國家為據點的韓籍詐騙集團案件！隨著柬埔寨、越南等東南亞地區加強掃蕩，犯罪組織出現「氣球效應」，轉往哈薩克尋找新據點。對此，南韓警方與哈薩克當局合作，在哈薩克最大城市阿拉木圖展開逮捕行動，成功查獲19名韓籍嫌犯，瓦解當地詐騙據點。

根據《韓聯社》，南韓警察廳今（5）日在位於首爾市西大門區的總部召開簡報會議表示，由政府跨部會成立的「跨國犯罪特別應對專案小組」，7月23日在哈薩克最大城市阿拉木圖執行名為「INe」的聯合行動，成功在當地逮捕14名詐騙集團成員，另外在南韓境內拘捕5人，19人全數為韓國籍。

南韓警方解釋，「INe」在哈薩克語中意為「針」，象徵以精準方式刺破犯罪組織的據點。這次行動也是南韓政府首次在中亞直接鎖定並逮捕以韓國人為核心的詐騙集團，具有指標性意義。

▲▼南韓警方展開跨國合作，在哈薩克最大城市阿拉木圖成功逮捕以韓籍成員為主的詐騙犯罪組織。（圖／大韓民國警察廳）

調查發現，該集團原本以柬埔寨為活動基地，但在當地警方加強打擊後，先轉移至越南，並於今年4月進一步遷往哈薩克。南韓警方表示，過去雖掌握犯罪組織可能向中亞移動的情報，但此次是首次確認實際據點並成功追查。

警方分析，哈薩克具備完善的資訊科技基礎設施，且鄰近多個國家，方便犯罪分子透過陸路逃離，加上韓國人在當地生活相對便利，可能成為詐騙集團選擇轉移的重要因素。

該集團在阿拉木圖設立電話客服中心，假冒金融監督院、檢察機關及法院等政府單位，對南韓民眾實施電話與簡訊金融詐騙。警方調查，目前已確認16名受害者遭騙，損失金額約6億韓元（約新台幣1400萬元）。

犯罪手法包括以「領取大法院（最高法院）掛號信件」等理由接近被害人，隨後謊稱其銀行帳戶涉及犯罪，要求被害人前往住宿場所躲避調查，並透過所謂「自行監禁」方式切斷外界聯繫，誘導受害者自行轉帳。

▲▼南韓警方展開跨國合作，在哈薩克最大城市阿拉木圖成功逮捕以韓籍成員為主的詐騙犯罪組織。（圖／大韓民國警察廳）

警方表示，集團內部分工明確，包括尋找目標、假冒政府機關人員，以及負責收取詐騙款項等不同階段。此次遭逮捕嫌犯年齡介於20歲至40歲之間，除1名30多歲女性外，其餘均為男性。

南韓警方指出，由於在該集團於哈薩克落腳初期便展開突襲行動，因此目前確認的損失金額相對有限。不過，若將其在柬埔寨與越南期間涉及的犯罪計算在內，整體受害規模預估至少達數十億韓元，目前仍持續追查。

在哈薩克遭捕的14名嫌犯，自7月28日起陸續透過仁川國際機場遣返回韓。其中10人已遭釜山警方聲請羈押，另外4名返韓嫌犯警方也將申請拘留令。至於南韓境內逮捕的5人中，已有4人遭羈押。

▲▼南韓警方展開跨國合作，在哈薩克最大城市阿拉木圖成功逮捕以韓籍成員為主的詐騙犯罪組織。（圖／大韓民國警察廳）

不過，警方也透露，該集團部分核心成員仍在逃，包括人在中國的中國籍首腦與管理人員，以及部分逃往東南亞等其他國家的組織成員。警方將透過國際刑警組織紅色通緝等方式持續追捕。

此次行動由南韓警察廳、國家情報院、外交部、法務部，以及哈薩克國家安全委員會與內政部共同合作完成。南韓警方表示，相關單位在情報蒐集、現場追蹤、逮捕、調查及遣返等階段均密切協調。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／昌鴻生成「三颱共存」！　白海豚估後天海警
快訊／股滙雙漲！外資買超台股903億　創史上第三高
挖到童骨…已2死5重傷！台積電嘉義廠急請「布袋戲壓煞」
22歲帥星二代爆騙吃騙喝！邵昕首回應　昔為兒落淚替道歉
爆破「拿錢換名單」潛規則！　宣布退出民眾黨
正妹里長擬參選人遭貼身合照！　網護航開轟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓飛彈部隊傳首度部署俄國　烏克蘭警告：恐攜120枚彈道飛彈

臨盆陣痛！孕婦坐機車衝醫院　寶寶半路蹦出來「卡她褲管內」

19歲丹麥公主去當兵了！自行開車報到　「棄95萬津貼」不搞特權

川普座機傳安全疑慮！陸戰隊一號升空「驚險遇客機」　FAA調查中

「去去就回」成遺言！熊本22歲女店員被炸死　母聞死訊失聲哭喊

東南亞掃蕩逼出「氣球效應」！韓詐團轉戰哈薩克　19人遭跨國圍捕

轟伊朗5個月　美軍2款長程飛彈爆「幾乎用光」！恐難威懾中俄

快訊／10分鐘連2震！　菲律賓外海規模6.3、5.2地震

11歲女兒遭性侵！父親「假冒她」誘噁狼上門　連轟2槍私刑報復

擔憂中俄朝軍事靠攏　日本白書警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態

屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工

認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

熊本避難所爆新冠！零隔間「人貼人」睡地上　日網讚台灣避難神器

朋友來家裡作客！　狗狗投懷送抱「被撸到陶醉瞇眼」

騎士見黃嘴角鴞站馬路中央　秒熱心下車救援！

白海豚將在台灣家門口轉彎　暴風圈恐掠過東北部近海

過勞別輕忽！藥師示警：疲勞恐成健康警訊 ECNS成營養補充新焦點

北韓飛彈部隊傳首度部署俄國　烏克蘭警告：恐攜120枚彈道飛彈

臨盆陣痛！孕婦坐機車衝醫院　寶寶半路蹦出來「卡她褲管內」

19歲丹麥公主去當兵了！自行開車報到　「棄95萬津貼」不搞特權

川普座機傳安全疑慮！陸戰隊一號升空「驚險遇客機」　FAA調查中

「去去就回」成遺言！熊本22歲女店員被炸死　母聞死訊失聲哭喊

東南亞掃蕩逼出「氣球效應」！韓詐團轉戰哈薩克　19人遭跨國圍捕

轟伊朗5個月　美軍2款長程飛彈爆「幾乎用光」！恐難威懾中俄

快訊／10分鐘連2震！　菲律賓外海規模6.3、5.2地震

11歲女兒遭性侵！父親「假冒她」誘噁狼上門　連轟2槍私刑報復

擔憂中俄朝軍事靠攏　日本白書警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態

南亞科砸3466億元擴建5A新廠　上半年大賺762億元、EPS 23.38元

獨／李建成的秦始皇夢？趙姬取名內幕藏「一統包租代管」想像

賴清德：即便在野黨抹黑仍要堅定推動政務　盼綠黨公職了解民意所在

iPhone 18 Pro 發表會時間確定了？蘋果內部這舉動露餡

45公斤陸男伏地挺身狂抖被笑「蝴蝶振翅」　健身兩年後體態曝

散裝航運淡季有撐　慧洋7月自結EPS1.17元、本季將續列售船收益

駐英國台北代表處徵助理！　網見薪水傻眼了：建議你們請志工

「育兒神店西松屋」台北首店今開幕　破萬件商品售價119元起

快訊／昌鴻颱風生成！太平洋三颱共存　白海豚估後天發海警

快訊／股滙雙漲！外資買超台股903億　創史上第三高

【烤鯖魚爬一堆小蛆】顧客崩潰喊超噁　竹北丼飯店回應

國際熱門新聞

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

花2.5萬買不到尊榮！機場貴賓室塞爆

AV女優捐300萬助熊本重建　被酸「給髒錢」

網美私密片被外流　慘淪「高中生無止盡襲胸」煉獄

罕見太空撞擊　SpaceX廢棄火箭今直衝月球

父母掏102萬助買房　兒媳態度卻轉冷

台積電熊本震後捐2.5億　日網狂留言

即／菲律賓外海規模6.3地震　深度僅10km

父涉殺9歲女森林藏屍　檢曝巨石壓屍照

《蜘蛛人》播一半突飄濃烈屁味！觀眾嚇壞逃命

美伊今明2天就會達成協議　油價下跌約4%

《蜘蛛人》資深女星過世！「電影最震撼一幕」她親眼見證

最新「退休養老金」門檻曝光！　金額高到壓力山大

更多熱門

相關新聞

日本警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態！

日本警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態！

日本政府昨（4）日通過高市早苗內閣成立後的首份《防衛白書》，將中國、俄羅斯與北韓（朝鮮）軍事緊密合作列為東亞安全重大威脅，並警告「類似俄烏戰爭的事態，也可能在東亞發生」。

金正恩抗暑奇招　 推「喝狗肉湯」保命

金正恩抗暑奇招　 推「喝狗肉湯」保命

颱風「白海豚」逼近沖繩　熊本災區恐遇豪雨

颱風「白海豚」逼近沖繩　熊本災區恐遇豪雨

韓星巴克「坦克日」爭議　警大動作扣押搜索

韓星巴克「坦克日」爭議　警大動作扣押搜索

台積電熊本震後捐2.5億　日網狂留言

台積電熊本震後捐2.5億　日網狂留言

關鍵字：

日韓要聞南韓詐騙集團哈薩克阿拉木圖INe

讀者迴響

熱門新聞

超帥星二代「約吃海底撈只帶10塊」

夫妻同車上國道3號爆胎停下遭後車追撞釀1傷1死

出社會後「怎麼找另一半」　過來人給答案

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

白海豚颱風將迴轉　最新各國路徑曝

王建民退休後為何重返棒球？徐展元曝真實原因

鬼門要開了！　4生肖恐有劫數

快訊／美女潛水網紅「驚傳過世」！

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

HAHABABY又爆爭議！童裝標「全棉」送SGS檢測　結果出爐網炸鍋

曾與台玻總裁未婚生女！　女星涉詐人間蒸發

白海豚再睜風眼　路徑收束擦台轉彎

日本旅遊！店員結帳「1句惹怒台人」釣出一票苦主

傳美再釋禁令！光通訊股美股噴漲至台股　聯亞等9檔飆漲停

快訊／停車、加油發票中百萬！最低成本40元　獎落北中南3縣市

更多

最夯影音

更多
屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工

屏東神祕鎢業大亨遭綑成「木乃伊」喪命　曖昧10女人妻夜生活曝光　兇嫌抓到了！竟是前員工
認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

白海豚風雨避不了　2關鍵轉彎逼台！周末豪雨變天

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

豪擲9億現金的「頂級避險術」！　「陶朱隱園」接連成交有隱情？揭富豪出手盤算｜地產詹哥老實說完整版 EP321

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

87歲翁鬼切3車道奪命辯「沒看到」　死者哥低調到場相驗

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面