11歲女兒遭性侵！父親「假冒她」誘噁狼上門　連轟2槍私刑報復

▲父親假冒11歲女兒，誘騙性侵犯再度登門，隨後開槍射傷對方。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州格羅夫市（Grove City）一名父親得知11歲女兒遭性侵後，決定實施「私刑報復」。他假冒孩子身分傳訊息，成功誘騙嫌犯再度登門，並且親手開槍打傷對方。

女兒在家遭性侵 父親震怒「私刑報復」

《紐約郵報》報導，受害者母親在孩子手機發現一段影片，內容顯示女兒在家中遭20歲男子岡薩雷斯（Diego Montoya Gonzalez）性侵，才讓案情曝光。

31歲的受害者父親錢德勒（Malik Chandler）盛怒下決定報復，他假扮成女兒在TikTok上與岡薩雷斯聊天，成功將對方引誘回家。

根據錢德勒事後供述，他原本只打算將岡薩雷斯痛扁一頓後就報警處理，未料對方突然伸手摸向口袋，讓他誤以為是要掏槍，才決定抄起放在桌上的手槍並開火。

警方抵達現場時，岡薩雷斯癱坐在椅子上、身中2槍，被緊急送往哥倫布市（Columbus）格蘭特醫療中心（Grant Medical Center）救治。

錢德勒因涉嫌傷害重罪被捕，交保金訂為10萬美元（約新台幣322.5萬元）。

▼岡薩雷斯被控多項罪名。（圖／法蘭克林郡警長辦公室）

20歲嫌犯被控8罪 戀童噁行曝光

岡薩雷斯則於7月31日被大陪審團正式起訴，罪名包括5項散布性相關素材罪、2項性侵罪及1項妨礙公務罪。檢察官更在他的手機裡發現多段兒童性虐待影片，犯行令人髮指。

岡薩雷斯的案件3日在法蘭克林郡（Franklin County）開庭審理時，女童父母全程在場旁聽。

法官裁定交保保證金為2萬美元（約新台幣64.5萬元），另訂現金保釋金為5萬美元（約新台幣161萬元）。若被告成功獲釋，將被下令禁止接觸受害者及其家屬，並且除了工作需求之外，全面禁用網路。

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