不惜一切代價救日元　美財長示警「嚴重低估」恐釀匯率戰

▲美國財政部長貝森特與日本首相高市早苗。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日證實，該部與日本金融當局7月31日曾聯手干預以支持日元匯率。他4日受訪時甚至表示，美國將「不惜一切代價」協助日本穩定日元匯率。

盡其所能挺日本

貝森特4日接受CNBC專訪時說，「我們將盡一切代價支持他們，以有助於美國經濟、美國納稅人的方式進行。」他指出，日元目前被嚴重低估的現象，恐將引發其他經濟問題，或導致其他貨幣的競爭性貶值，「這並不健康」。

貝森特發表談話前，日元兌美元匯率已從3日干預後的即時水平約156日元貶至158日元。貝森特發言後，日元略微回升至157.55日元，但仍遠高於近期40年低點附近的164日元。

貝森特表示，他樂見日本動用聯準會（Fed）在2020年新冠疫情期間設立的「外國及國際貨幣當局附買回機制」（FIMA），該機制允許日本銀行借入最多600億美元用於支持日元。

貝森特說明，FIMA目的是為了保護美國經濟，並將波動轉移至海外。他建議聯準會考慮擴大此機制規模，因應規模已大幅擴張的債券市場。

▲貝森特記事本上寫著，「待辦事項：購買50億至100億美元日元」。（圖／路透）

貝森特7月31日出席內閣會議時，被《路透社》記者拍到記事本寫著，「待辦事項：買進價值50億至100億美元的日元（JPY）」。

被問及此事，貝森特以幽默口吻表示，「我只是想要確保所有站在我身後觀看的記者，都知道日元的貨幣代碼是JPY。」他還開玩笑說，希望清單還能加上其他內容，「跟伊朗最高領袖吃午餐、跟普丁打網球之類的。」

2前財長怎麼看？

美國前財政部長蓋特納（Timothy Geithner）提醒，外匯干預「唯有在作為政策橋梁，或與政策長期方向一致時才能真正奏效。」金融市場預期日本將跟進升息，這有助強化此次干預成效，如果其他大國也能協調干預，可能會更有效。

另一位前財長保爾森（Henry Paulson）指出，考慮到日本債務較高，加上市場普遍認為升息需求與高市早苗推動的擴張性政策互相衝突，要逆轉經濟基本面壓力並不容易。

不過，他認為美國支持像是日本這樣的盟友非常重要，「這對我們和對他們都有利。我們現在不需要日本拋售美債。」

美國干預日元？財長「小本本」列待辦事項：買進50億至100億