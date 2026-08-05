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最快今宣布？美媒：美伊、阿曼將達成重開荷莫茲協議　內容曝光

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普政府力拼5日達成重開荷莫茲海峽的協議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國、伊朗與阿曼3方正就重開荷莫茲海峽加緊磋商，美媒Axios據2名地區消息人士及一名美國官員透露，華府的目標是在美東時間5日（台灣5日中午至6日中午）對外宣布協議。

根據談判框架，各方擬建立一套為期60天的臨時通行安排，協議到期後可延長。依協議規劃，所有進入波斯灣的船隻將行經伊朗水域的北側航道，出港船隻則走阿曼水域的南側航道，全程須與伊朗協調配合。

30天內清除水雷　中央航道日後開放

協議期間不徵收任何通行費或過路費。各方也同意在30天內著手清除海峽中央水道的水雷，待清除完畢後，中央航道將依日後談判確立的永久安排開放雙向通行。

相關談判已持續數周，主要目的是為重啟美伊停火局面，並為後續核協議談判鋪路。值得注意的是，此協議將滿足伊朗對加強掌控荷莫茲海峽航運的部分訴求，使德黑蘭獲得戰爭爆發前所沒有的控制權。

伊朗領導層完成內部審批　等最高領袖點頭

2名地區消息人士稱，伊朗外長阿拉奇上周末已原則上表態同意協議，但仍須取得最高領袖穆吉塔巴及最高國家安全委員會批准。據美國官員與地區消息人士指出，伊朗領導層已於4日完成內部審批程序。

幕後除阿曼直接與伊朗會談外，卡達、巴基斯坦及沙烏地阿拉伯官員皆參與調停。白宮也積極參與其中，美國中東特使魏科夫近日曾多次與阿拉奇和阿曼外長阿爾布薩迪（Badr al-Busaidi）通話。

3周前誤判翻車　伊朗攻船險釀衝突失控

不過協議能否順利落地仍存在疑慮，約三周前，白宮、阿曼與地區調停方一度誤判已達成協議，但伊朗隨即恢復攻擊船隻，引爆長達2周的武裝衝突，一度瀕臨全面開戰邊緣。

最終川普於7月27日決定暫緩大規模轟炸計畫，為外交努力保留空間，但若協議遲遲未能敲定，他仍可能授權發動重大軍事打擊。

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