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俄軍無人機追殺！烏克蘭菜販「高舉蒜頭求放過」下秒仍被炸

▲▼ 俄軍無人機追殺！烏克蘭菜販「高舉蒜頭求放過」下秒仍被炸 。（圖／翻攝X@ZelenskyyUa）

▲烏克蘭一名菜販，當街遭俄軍無人機追殺轟炸 。（圖／翻攝X@ZelenskyyUa）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭南部赫爾松（Kherson）52歲菜販尤里（Yuriy）在街頭做生意時，竟遭俄羅斯軍用無人機鎖定追殺，影片曝光後震驚國際社會。

無人機追殺　側拍影片曝光

根據畫面，尤里與妻子正忙著在貨車旁擺出蕃茄、黃瓜、茄子等蔬果，突然聽見頭頂傳來無人機的嗡嗡聲。妻子逃離後，無人機轉向鎖定尤里，追逐他繞著白色貨車跑，「我跑到傘的另一側躲避時，它甚至鑽到傘下追我。」

過程中，尤里對鏡頭舉起大蒜，試圖讓操作員看清楚自己只是平民，未料無人機仍俯衝引爆。最後，他全身多處外傷，包括彈片刺傷，還發生腦震盪，所幸保住一命。

根據BBC核實，影片拍攝地點在赫爾松北部塔夫里斯基區（Tavriiskyi）一處圓環旁的市集。目前尚不清楚是誰或如何拍下這次攻擊，但最早開始流通的版本，是一個親烏克蘭Instagram帳號於4日上午分享的。

烏克蘭譴責　攻擊平民戰爭罪

烏克蘭總統澤倫斯基也在Telegram發布這段影片並表示，「全世界都必須看到這一切，必須看到俄羅斯已經瘋狂的每一個證據，以及俄軍享受殺戮與折磨人民的每一件事實。」

外交部長西比哈（Andrii Sybiha）直斥這是「野蠻的戰爭罪」，並指出這是俄羅斯「蓄意且系統性的策略」，目的是恐嚇平民，應受國際譴責。

俄軍人類狩獵　聯合國譴責

BBC指出，這種部署遠端遙控無人機並攻擊平民的行為，有時被稱為「人類狩獵」（human safari），經常被俄軍用於恐嚇烏克蘭前線地區的居民。

事實上，俄軍長期在距離前線僅幾英里的赫爾松發動「人類狩獵」。聯合國一份2025年報告指出，俄軍在該地區多次透過無人機攻擊平民而導致死傷，還將影片上傳網路，讓大量網友目睹受害者生前驚恐的模樣，「發布平民被殺害或受傷的影片，是踐踏個人尊嚴的戰爭罪」。

不過，俄羅斯官方持續否認蓄意攻擊平民。

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