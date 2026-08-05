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擔憂中俄朝軍事靠攏　日本白書警告：東亞恐重演「俄烏戰爭」事態

▲▼中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩2025年9月3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本政府昨（4）日通過高市早苗內閣成立後的首份《防衛白書》，將中國、俄羅斯與北韓（朝鮮）軍事緊密合作列為東亞安全重大威脅，並警告「類似俄烏戰爭的事態，也可能在東亞發生」。防衛白書同時批評，中國軍力快速在東海、西太平洋擴張，試圖單方面以武力變更現狀，對台灣構成強勁的軍事威脅。

根據韓媒《中央日報》日文版，日本內閣4日在國務會議通過《2026年版防衛白書》，在分析中國軍事動向時，認為中國對外政策與軍事活動「是日本與國際社會嚴重的關切事項，也是前所未有的最大戰略挑戰。」

日本防衛白書表示，中國近年持續大幅增加國防支出，並廣泛且快速強化軍事力量的質與量。日本政府認為，中國軍隊在東海（東中國海）、太平洋等區域擴大活動範圍，包括在尖閣諸島（釣魚台）等周邊海域，同時持續加強對台灣的軍事壓力。

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船頻繁在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

報告特別關注中國、俄羅斯與北韓之間的軍事合作。日本政府認為，中俄朝三國關係日益緊密，可能成為造成國際安全環境不穩定的重要因素，因此有必要防範「以武力片面改變現狀」的行動。

日本防衛白書指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，國際安全情勢出現重大變化，因此警告東亞地區可能也存在類似風險。日本認為，面對中俄朝軍事合作加強，日本需要提升防衛能力，以因應區域安全挑戰。

除了中國軍事議題外，日本防衛白書也再次提及領土爭議，宣稱北方領土（南千島群島，俄稱南庫里爾群島）與竹島（南韓稱獨島，由南韓實際管轄）問題「仍尚未解決」。日本自從2005年起，已連續22年在防衛白書主張竹島主權，此次內容再次引發南韓方面不滿。

不過，日本政府也在防衛白書提到，南韓是應在國際社會各項課題上合作的重要鄰國，肯定雙方合作必要性。日本近年在安全保障領域持續強調與南韓、美國強化合作，以因應北韓核武與飛彈威脅。

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