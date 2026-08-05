韓星巴克「坦克日」爭議再延燒！警大動作扣押搜索　追查高層疑點

▲韓國星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆全國抵制浪潮 。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

韓國星巴克今年5月因推出保溫杯促銷活動時使用「坦克日」、「猛敲桌子」等宣傳文案，引發外界質疑影射1980年光州民主化運動、1987年民主化運動，遭控侮辱民主化運動有功人士。對此，首爾警察廳今（5）日上午大動作搜索韓國星巴克總部，展開強制偵辦，距離警方正式接手案件已歷時76天。

根據《韓聯社》，首爾警察廳廣域搜查團公共犯罪搜查隊表示，5日上午8時50分起派出約40名偵查人員，持搜索票進入位於首爾市江南區驛三洞德黑蘭路CENTERFIELD摩天大樓的韓國星巴克總部執行扣押搜索。警方指出，此次是調查展開以來首次搜索，目的在於蒐集相關證據，釐清促銷活動的規劃過程與決策內容。

▲南韓全國民眾抵制星巴克「坦克日」活動 。（圖／路透）

警方透露，搜索票載明韓國星巴克涉嫌以「坦克日」促銷活動，侮辱包括民主化運動人士朴鍾哲與5月18日光州民主化運動有功人士，涉嫌觸犯侮辱罪。此前，光州民主化運動有功人士與相關公民團體已於5月提出告訴，指控相關人士違反《5•18民主化運動特別法》、侮辱及毀損名譽等罪嫌。

報導指出，《5•18民主化運動特別法》規定，散布有關光州民主化運動等不實資訊可依法處罰。不過，由於侮辱罪須證明被害對象具有特定性，外界普遍認為本案要成立刑事責任並不容易，因此警方也正檢視促銷文案中的「猛敲桌子」是否足以構成對朴鍾哲遺屬的名譽侵害。

事實上，首爾警方早在6月8日便向檢方聲請搜索票，但同月12日遭退回。檢方當時認為應優先採取任意調查方式，因此未核准搜索。案件調查進度一度遭外界批評過於緩慢。

▲▼韓國星巴克推銷保溫鋼杯，使用「坦克日5/18」、「猛敲桌子」等敏感字眼。（圖／翻攝自韓網）

警方透露，重新取得搜索票的關鍵，在於檢視新世界集團提交的韓國星巴克內部稽核報告後，發現稽核程序疑似存在重大缺失，因此以此作為依據聲請強制搜索。警方也曾於6月17日傳喚新世界集團稽核部門主管以證人身分接受調查，並在訊問過程中掌握部分內部調查不完整的跡象。

此外，新世界集團先前公布內部調查結果時曾坦言，負責「坦克日」促銷活動的5名員工中，有3人拒絕交出手機配合調查，其中還包括主管級人員，使內部調查受到限制，也進一步引發外界對稽核是否流於形式的質疑。

警方表示，後續將分析此次扣押取得的資料，重點釐清韓國星巴克相關人員在策畫促銷活動時，是否具有侮辱光州民主化運動有功人士的故意，並確認全案是否已達到刑事處罰的構成要件。