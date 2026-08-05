澳洲隨機殺人！　亞裔14歲少年遭撞飛「狂砍30刀」慘死

記者張方瑀／綜合報導

澳洲墨爾本2023年發生一起駭人聽聞的隨機殺人案，當時年僅14歲亞裔少年伊森（Ethan Hoac）與好友走在回家的路上，卻遭3名17歲青少年駕駛偷來的車蓄意衝撞，隨後更被其中兩人持刀狂砍30多刀慘死。更令人毛骨悚然的是，這3名惡煞在行兇前幾分鐘還在悠哉地買冰淇淋，接著便隨機尋找目標痛下殺手；而在最後關頭，伊森對著同行友人絕望大喊「快跑，別管我」，成了他的遺言。

行兇前還在買冰淇淋 開贓車逆向猛撞

這起悲劇發生在2023年6月26日深夜10時52分左右，當時伊森白天剛跟朋友在墨爾本市區玩完，正準備走路回家。當他們行經西北部聖阿爾本斯（St Albans）的福隆路（Furlong Road）時，一輛偷來的黑色休旅車突然逆向衝入車道，猛烈衝撞這群青少年，將伊森當場撞飛。

法庭調查顯示，這3名加害者與伊森過去完全沒有交集。根據監視器畫面，這3名涉案少年在犯案前幾分鐘，還走進一家飲料店買冰淇淋，隨後便開著贓車在街上遊蕩，隨機挑選無辜路人實施暴行。

死前大喊「快跑別管我」 惡煞狂砍30多刀奪命

遭猛烈撞擊的伊森受傷倒地，試圖爬著逃離，此時車上2名兇嫌隨即下車，戴著面罩、手持開山刀對他進行長達數十秒的瘋狂砍殺與踢踹。根據同行友人的證詞，伊森在面臨死神逼近的危急時刻，仍選擇將生存機會留給朋友，對著他們大喊要求盡快逃離。

▲年僅14歲亞裔少年伊森隨機砍殺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Annie Huynh）



這場兇殘攻擊，直到遠處傳來警笛聲，襲擊者才倉皇逃離現場。法醫解剖報告顯示，伊森的胸部、背部、雙臂、手部及頭皮共計有30多處刀傷，另有4處外傷；其中7刀更直接刺穿肺動脈、雙肺、脾臟、雙腎及肝臟等重要器官，導致肺部萎縮與嚴重內出血，送醫後宣告不治。

皇家檢察官拉姆齊（Erin Ramsey）在庭上指出，這起案件最令人不安的就是「毫無理由」。而在案發幾小時後，監視器還拍到這3人出現在一處網球俱樂部，一邊檢查車頭撞毀的痕跡，一邊還冷血地做出「揮砍和向下刺」的動作。

駕駛辯稱「只是擦撞」 法官看監視器狠打臉

目前涉案的3名兇嫌中，其中一名現年20歲的男子已於去年底承認謀殺罪，被判處17年有期徒刑，13年內不得假釋；另一人則在今年5月認罪。

至於當晚負責開車撞擊伊森的駕駛（現年21歲），雖已被陪審團裁定謀殺罪名成立，但他的辯護律師在聽證會上竟瞎扯，主張當事人只是「擦撞」伊森，屬於「魯莽駕駛」，試圖爭取減刑。

不過，這番說法當庭被法官阿曼達（Amanda Fox）狠狠駁回，法官痛批，看完監視器畫面等鐵證後清楚顯示，駕駛絕對是蓄意開車衝撞行人。

「為何老天不帶走我？」 母親心碎悲痛發聲

伊森來自一個擁有9個兄弟姊妹的大家庭。他的母親安妮（Annie Huynh）在維多利亞州最高法院的量刑前聽證會上，發表了令人動容的心碎聲明，「每天早上我一醒來，那種痛苦的感覺就會再次湧上心頭。我不知道他們為什麼要殺我兒子，為什麼老天爺不帶走我，而是帶走我的兒子？」

儘管承受喪子之痛，安妮仍展現出極大的寬容。她表示，自己為這些男孩和他們的家人祈禱，並不憎恨殺害兒子的兇手，但她希望他們能深刻明白這項暴行帶來的嚴重後果，不希望再有另一個家庭承受這種無盡的悲痛。

法院將於9月22日繼續審理該名駕駛的最終刑期。