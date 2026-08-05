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高雄「132箱救援物資」送達熊本！　安養院讚：太感謝台灣

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣日前發生強震，災區開始陸續收到來自海外的援助。高雄市為支援受災嚴重的熊本縣八代市，出資捐贈了飲用水與衛生用品等救援物資，並在北九州市的協助下，於4日前順利送抵當地的特別養護安養院。面對停水導致的物資短缺，院方人員收到援助後露出笑容，大讚「真的太感謝了！」

高雄出資、北九州市代購　132箱急需物資送暖

高雄市過去就與熊本縣、熊本市簽署友好交流協定，去年起也和北九州市在經濟、體育等領域締結合作。此次熊本發生地震後，高雄市長陳其邁率先在社群平台上表達支援意願，隨後北九州市便主動提議願意擔任橋梁，協助調度物資。

雙方討論後決定，由高雄市全額負擔費用，北九州市代為採購災區最急需的物資。北九州市在實地調查並詢問八代市的需求後，準備了擦澡濕紙巾等衛生用品及飲用水，總計共132箱。北九州市府3日當天也透過視訊連線與高雄市一同舉行了物資出發儀式。

▲▼高雄市為支援受災嚴重的熊本縣八代市，出資捐贈了飲用水與衛生用品等救援物資。（圖／取自高雄市政府）

▲高雄市為支援受災嚴重的熊本縣八代市，出資捐贈了飲用水與衛生用品等救援物資。（圖／取自高雄市政府）

長照機構停水陷困境　市區公車化身「避暑站」

裝滿物資的北九州市公車於3日出發，送往八代市的物資集散中心，並陸續分送給八代市及冰川町的長照機構。其中，八代市的特別養護安養院「雅之園」在4日前已順利收到這份來自台灣的愛心。

「雅之園」院長田方綠強調，目前市區持續停水，很難替長輩進行口腔清潔，要維持良好的衛生環境相當不容易，對於能獲得這些照護必需品的援助表達深深感謝；機構人員也欣慰表示，現在極度缺乏衛生用品跟食物，這些物資真的是幫了大忙。

特別的是，這次用來運送物資的北九州市公車，完成運送任務後預計會留在當地作為「避暑站」，讓災民可以上車吹冷氣，躲避近日的酷暑。

跨國情誼促成迅速救援

針對這次台日攜手合作的救援行動，高雄市負責國際交流的張硯卿處長表示，「日本的各位是我們重要的朋友，我們希望能盡一份心力。」

她也強調，正因為與北九州市之間有著良好的關係基礎，才能促成這次如此迅速的支援行動，對此向北九州市表達誠摯的感謝。

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