22名中國粉追星「死守空橋」癱瘓登機！　泰航怒關艙門：全部拒載

記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）爆出離譜的粉絲暴動事件，多達22名中國籍狂粉為了貼近心愛的偶像，不僅把機場當自家後院強闖貴賓室，甚至在登機門前無視安檢、死命硬擠衝入空橋。面對這群完全失控的粉絲，泰國航空（Thai Airways）決定不忍了，為了全機旅客安全，當場霸氣關閉艙門，直接取消這22人的登機資格。

無卡硬闖貴賓室 狂粉拒驗票「硬衝空橋」

根據《曼谷郵報》報導，這起超扯的事件發生在7月29日晚間11點多，當時一名中國知名藝人（官方未公開姓名）正準備搭乘泰航TG674班機飛往北京。這群過激的粉絲先是無視規定，直接闖入他們根本無權進入的旅客貴賓室，遭地勤人員請保全驅離後，竟又一路死纏爛打追趕至候機室。

▲22名中國粉追星「死守空橋」癱瘓登機。（圖／翻攝自Facebook／Suvarnabhumi Airport）



最誇張的是，當藝人踏上空橋準備登機時，這群粉絲瞬間理智斷線往前推擠，甚至直接拒絕配合地勤人員查驗登機證，瘋狂湧向登機門企圖強行闖入。地勤與維安人員見場面即將失控，只能火速關閉機艙門，並將這群未經安檢驗票的粉絲硬生生攔截，全數拉回候機室。

泰航不忍了祭鐵腕 22名失控粉「全部拒載」

面對這群近乎暴動的粉絲，泰航人員謹慎評估後認為，若讓這些完全不遵守安全規範的粉絲登機，極可能在起飛後的萬米高空中引發不可控的混亂，嚴重威脅全機乘客與飛航安全。

因此，泰航當場決定祭出鐵腕，直接拒絕這22名粉絲登機。在處理過程中，有12名粉絲自知理虧，最終配合卸下託運行李；但另外10人卻情緒失控，在現場對著執勤人員做出挑釁的肢體動作與言語謾罵，雙方更一度爆發激烈的拉扯與衝突。

保全動作惹議 機場官方出面道歉懲處

事件不斷發酵後，素萬那普機場管理層也發布聲明還原經過，強調維安保全的出發點，全是為了維護飛機與廣大乘客的安全。

不過，機場官方也坦言，部分保全人員在控制這群失控人群時，確實出現了不合乎服務標準及機場規範的不當舉止。機場管理層對此表達歉意，並證實已對涉事的保全人員採取懲處措施。