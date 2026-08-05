不滿試射戰斧飛彈！　金與正怒轟日本「變身戰爭國家」

▲北韓國務委員長金正恩的胞妹、勞動黨總務部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓國務委員長金正恩的胞妹、勞動黨總務部長金與正，5日針對日本近期試射長程巡弋飛彈等軍事舉動發出強烈警告。她痛批日本正變身為「戰爭國家」，並威脅北韓將針對日本具備「先發制人攻擊」能力一事，追加設定軍事選項來進行強烈反制。

痛批日本撕下「和平」偽裝

根據《韓聯社》報導，金與正5日發表題為「戰犯國日本擁有先發制人攻擊能力，是破壞國際和平與穩定的重大威脅」的談話。她在談話中直接點名日本海上自衛隊近期試射美製「戰斧」長程巡弋飛彈，以及參與由美國主導、在菲律賓舉行的聯合軍演。

金與正指出，日本近期的軍事動向已違背不允許擁有參戰權與交戰權的國際法及自身憲法。她強調，日本透過修改「國家安全保障戰略」將擁有先發制人攻擊能力官方化，證明其陰謀已進入實際犯行階段。

此外，金與正也具體提及目前已實戰部署在自衛隊駐地的地對艦飛彈、滑翔彈等戰力，痛批日本在涵蓋陸上、海上、水下與空中的多領域前線空間進行實戰部署，正將整體武力配置重編為「先發制人攻擊型」與「海外侵略陣型」。

金與正指出，這讓外界看清，日本在國際舞台上裝作「愛好和平國家」，不過是為了掩蓋其軍事大國野心的偽裝戰術。

▲▼日本海上自衛隊護衛艦「鳥海號」在美國海軍支援下，已於7月28日在太平洋首度實際進行了戰斧巡弋飛彈的試射。（圖／取自防衛省・自衛隊）



點名美國背後撐腰 把日韓當作「突擊隊」

金與正也將矛頭指向美國，抨擊日本極度危險的軍事蠢動背後「有美國在撐腰」，並指控是美國為這次戰斧飛彈試射提供了所有條件與環境。她強烈主張，美國在亞太地區將日本、南韓等小弟當作突擊隊推上火線。

金與正警告，這次的試射就是將北韓納入射程的武器試驗，平壤當局絕對不會對日本的軍事進化袖手旁觀，「我奉命明確表態，針對日本如今的變身，朝鮮民主主義人民共和國的武裝力量與軍事領導層，將會追加設定明確的軍事選項。」

日本首度試射戰斧飛彈 射程涵蓋北韓、中俄

報導指出，北韓去年9月藉由金正恩出席中國抗戰勝利80週年閱兵式，以及今年6月與中國國家主席習近平訪朝的高峰會，進一步鞏固了朝中關係，近期也跟著拉高了對與中國對立的日本的牽制與譴責力道。

此前，日本防衛省證實，海上自衛隊神盾艦「鳥海號」在美國海軍支援下，已於當地時間上個月28日在太平洋首度實際進行了戰斧巡弋飛彈的試射。戰斧飛彈為長程精準打擊巡弋飛彈，射程達1600至2500公里，打擊範圍涵蓋北韓、俄羅斯與中國等地。

為了具備實際的飛彈操作能力，日本將「鳥海號」派往美國，並於2024年透過美國「對外軍售」（FMS）管道，簽下一口氣在2025至2027年間引進400枚戰斧飛彈的合約。