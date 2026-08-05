無視警對空鳴槍！　大阪男「持菜刀逼近」遭擊中左胸亡

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪府河內長野市4日晚間一名疑似滿身是血的男子，手持菜刀在超市前大聲叫囂，警方獲報趕抵現場後，男子不僅無視「放下武器」的警告，甚至在員警對空鳴槍後仍步步進逼。最終，一名32歲的巡佐朝男子開槍，子彈當場擊中左胸，男子經送醫搶救後仍宣告不治。

滿身血男持菜刀超市前爆走

綜合日媒報導，這起事件發生在4日晚間7時左右，大阪府警河內長野分局接獲民眾驚恐報案，指稱在木戶西町的一間超市前，有「一名滿身是血的男子拿著菜刀在鬧事」。警方獲報後不敢大意，隨即調派5名員警火速趕往現場處理。

無視對空鳴槍 男子持刀逼近遭擊斃

員警抵達現場後，立刻與該名情緒激動的持刀男子展開對峙。其中一名32歲的男性巡佐大聲喝令男子「把刀放下」，試圖勸導對方就範，但男子完全聽不進去，拒絕配合。

警方指出，由於男子不聽制止，員警為了控制現場狀況，先是對空鳴槍示警。沒想到男子依然無動於衷，甚至舉著菜刀繼續朝著員警步步進逼。在千鈞一髮之際，該名巡佐果斷朝男子開槍，子彈精準擊中男子的左胸，男子隨即倒地。

警方認用槍時機適當 死者身分調查中

男子中彈倒地後，警方於晚間7時15分，以涉嫌妨害公務及違反槍砲刀械法將其依現行犯逮捕，並緊急將他送往醫院搶救，無奈最終仍傷重不治。警方初步研判死者為成年男性，現場除了該名男子外，並未波及其他無辜民眾。

針對這起員警開槍致死案，大阪府警警務部參事官柴田延明出面說明指出，「就目前聽取現場員警的報告來看，初步認定當時的處置符合用槍時機，是適當的警械使用，不過詳細的案發經過、死者身分與持刀動機，警方仍在進一步調查釐清當中。」