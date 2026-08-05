美軍用掉80％防空攔截彈庫存！　愛國者飛彈只剩一半

▲愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美媒引述多名知情人士報導，美軍在與伊朗衝突期間大量消耗防空飛彈，目前「終端高空防禦系統」（THAAD）攔截彈庫存已耗掉近80％，愛國者（Patriot）攔截彈也用掉約一半。多名美軍高層警告，五角大廈部分關鍵彈藥庫存已降至「危險偏低」水準。

兩大主力防空系統庫存銳減

CNN報導，戰略暨國際研究中心（CSIS）估計，美伊戰爭爆發前，美軍約擁有452枚THAAD攔截彈，以及約2200枚愛國者攔截彈（兩種最新型號）。如今兩大主力防空系統庫存均大幅下降，其中THAAD存量尤其吃緊。

消息人士透露，波灣盟國也對防空武器短缺表達憂慮，擔心一旦美國總統川普升高對伊朗軍事行動，若伊朗展開報復，將削弱區域盟友攔截飛彈與無人機攻擊的能力。

川普決定取消大規模空襲

彈藥庫存問題在川普上周決定取消新一輪空襲伊朗前，再度成為白宮討論焦點。多名軍事顧問警告，若持續升高衝突，美軍關鍵彈藥恐不足以支撐長期作戰。除彈藥因素外，情報單位也評估，攻擊伊朗能源設施恐帶來嚴重後果，加上波灣盟國擔憂自身能源基礎設施遭報復，最終促使川普暫緩軍事行動。

知情官員表示，川普原本已批准大規模空襲計畫，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也收到最後執行命令，但川普與中東盟友通話後，考量伊朗可能報復攻擊區域能源設施，因此要求赫格塞斯暫停行動，但並未排除未來恢復攻擊的可能。

五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）則強調，美軍仍擁有足夠能力執行總統下達的任何任務，並表示已在全球多個戰區成功完成軍事行動，同時維持充足戰力保護美國利益。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）也表示，美軍擁有「遠遠足夠」的彈藥與庫存，可支援川普所有戰略目標，並指出總統已要求美國國防承包商持續提高國產武器產能。

不過，CNN指出，美軍內部持續對彈藥庫存發出警訊，也凸顯若美國重新對伊朗展開大規模軍事行動，能否長時間維持高強度作戰能力，已成為外界關注焦點。