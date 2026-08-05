最新「退休養老金」門檻！金額高到傻眼　而且年增620萬

▲退休示意圖。（圖／達志示意圖）

記者葉國吏／綜合報導

退休要準備多少錢才夠？根據最新調查顯示，現在民眾大多認為至少需約146萬美元（折合約新台幣4500萬元）才夠，比去年增加20萬美元（約新台幣620萬元）。

專家指現金流勝於存款總額

美國媒體《KVUE》報導指出，「Vital Wealth and Retirement」財務顧問Nathan Fort強調，退休規劃關鍵並非追求特定存款數字，而是退休後的現金流是否足以支應長期生活開銷。即便兩個家庭擁有相同退休資產，也可能因支出習慣與資金運用方式不同，導致一個家庭足以維持30年退休生活，另一個家庭卻可能提早耗盡積蓄。

Nathan Fort建議民眾規劃退休前應先檢視消費習慣，透過銀行帳戶與信用卡帳單資料掌握每月支出，再估算退休後生活成本，其中醫療費用更是不容忽視。今年65歲退休者一生平均醫療支出約18.5萬美元（約新台幣570萬元），夫妻則約需37萬美元（約新台幣1150萬元），且尚未納入長期照護費用。

精算支出缺口早做資產盤點

Nathan Fort表示精算退休總支出後，民眾應先扣除退休金與年金等固定收入，剩餘資金缺口再靠投資收益補足，同時應將稅負與通膨等因素納入考量。只要及早盤點財務狀況並建立完善計畫，就能更清楚掌握退休時程降低不確定性，優先評估退休後的收入、支出與現金流，才能打造穩健安心的退休生活。

「台灣人壽」曾經與國立政治大學商學院發布2026台灣高齡社會退休生態觀察指標調查結果，國人認為每月退休金需達4萬1956元，比去年調查多出2千元，顯示對通膨的擔憂持續升高，民眾對老年經濟安全感正面臨考驗。