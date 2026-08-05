鬼祟勘查「川普高球場」遭逮！　男子家中搜出大批槍彈

▲川普在川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）內打球。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

位於加州蘭喬帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）的川普國家高爾夫俱樂部2日驚傳有武裝男子潛入！一名38歲男子在總統造訪前幾天，竟在球場內四處拍照錄影，疑似在觀察維安部署，隨即被便衣探員逮捕。警方事後從他的車內與住家搜出大批槍枝、防彈衣及彈藥，甚至還有寫滿「令人擔憂言論」的筆記本。

鬼祟勘查維安遭逮 口袋藏滿空尖彈

根據《福斯新聞》報導，洛杉磯郡警察局指出，38歲男子泰勒（Jeanine John Taele）於2日被捕。當時，便衣聯邦探員發現他在川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）內四處走動，還不斷拍照與錄影，行跡相當可疑，似乎正在暗中觀察警方的維安規劃。

洛米塔（Lomita）警察分局員警在下午3時半左右獲報趕抵現場，進一步查出泰勒早已因涉嫌另一起搶劫案，正遭到調查。警方對他進行搜身時，直接從他的褲子口袋裡搜出一個裝滿「空尖彈」的16發彈匣。

▲川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）。（圖／達志影像／美聯社）



車內藏上膛手槍 住家宛如小型軍火庫

警方隨後搜查泰勒停在球場停車場內的車輛，當場找到一把已經上膛的手槍，以及另一個同樣裝滿空尖彈的彈匣。泰勒隨即因涉嫌非法攜帶隱藏槍枝與持有違禁彈藥遭到逮捕。

這項驚人發現讓派駐在聯邦調查局聯合反恐特遣部隊（FBI's Joint Terrorism Task Force）的警局重大刑案局刑警不敢大意，立刻申請搜索票前往泰勒位於唐尼的住家進行搜索。

調查人員表示，他們在屋內搜出了一把非法改裝的AR平台步槍、一把1911型.45口徑手槍、一個AR平台上機匣、防彈衣、數個大容量彈匣、一大批手槍與步槍子彈、兩個無線電發射器，另外還有好幾本筆記本，警方透露裡面寫滿了「令人擔憂的言論」。

聯手FBI、特勤局偵辦

目前這起案件正由洛杉磯郡警察局、FBI聯合反恐特遣部隊以及美國特勤局（U.S. Secret Service）共同擴大偵辦。官方指出，隨著調查進展，未來可能還會對泰勒提出更多控罪。

調查人員已於4日將案件移交給洛杉磯郡地方檢察官辦公室評估起訴，泰勒目前仍在看守所關押中。當局強調，目前尚未發現此案會對周邊社區造成任何實質威脅，但全案仍在持續偵辦中。