罕見太空撞擊！SpaceX廢棄火箭今「直衝月球」　威力如3噸炸藥

▲SpaceX獵鷹九號（Falcon 9）火箭。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

一場難得一見的太空奇景即將展開！美國太空探索科技公司（SpaceX）的一截廢棄火箭殘骸，正以極快的速度直衝月球，預計將在台灣時間今（5）日下午正式撞擊月表。據天文學家推估，這場猛烈碰撞將產生相當於3噸TNT炸藥的驚人威力，不僅會在月球表面砸出巨大的隕石坑，還會激起超過100萬公斤的漫天塵土。

意外的「撞月」旅程

根據《中央社》報導，這次即將在月球上演「硬著陸」的主角，是SpaceX獵鷹九號（Falcon 9）火箭的第二節殘骸。回顧去年1月，這枚火箭扛下重任，負責將美國螢火蟲太空公司（Firefly Aerospace）的「藍色幽靈一號」（Ghost-1）以及日本ispace公司的白兔-R任務2（Hakuto-R Mission 2）「強韌號」（Resilience）登月器送上太空。

然而，這場撞擊並非SpaceX原先計畫好的劇本。在完成發射任務後，這節火箭便成了無主之物，在浩瀚太空中四處漂流，就連SpaceX官方也無計可施，只能眼睜睜看著它一步步朝著月球表面逼近。

獨立專家一路狂追 驚呼：這一定會發生

事實上，這枚殘骸的動向早已被獨立天文學家葛瑞（Bill Gray）盯上。自火箭升空後，葛瑞便持續追蹤其軌跡，並於去年9月初步預測它將在今年8月5日與月球「擦肩而過」。

沒想到，經過更精密的軌道數據運算後，他驚覺這根本不是擦邊球，而是一場避無可避的「正面對決」。

葛瑞回憶這段過程時指出，大約在今年3月的時候，整個情況就變得非常明朗，「當時我們就知道，對，這件事一定會發生，剩下的就只是去確認極為精準的時間跟地點而已。」

威力宛如3噸炸藥 將砸出27公尺巨坑

這場萬眾矚目的撞擊秀，精確時間點落在北美東部時間5日凌晨2時34分32.9秒（台灣時間5日下午2時34分32.9秒）。屆時，這塊火箭殘骸將以每秒高達2.43公里的狂飆速度，狠狠砸向月球正面西側、靠近愛因斯坦隕石坑（Einstein Crater）的日照區域。

英國《獨立報》指出，這股相當於3噸TNT炸藥的猛烈衝擊力，預計會在月球表面留下一個直徑約27公尺、深達5公尺的巨大隕石坑。

強大的撞擊力道更會將月表岩石與塵埃拋向無垠太空，重量恐突破100萬公斤，場面相當壯觀，而這些大量碎屑最終多數仍會受引力影響落回月球表面。

專家曝觀測攻略：兩大重點千萬別錯過

對於想親眼目睹這場天文盛事的人來說，絕佳的觀測地點主要集中在加拿大中東部、美國本土，以及加勒比海與南美洲的部分地區，這些地方在撞擊發生時，月球剛好處於最理想的觀測仰角。

美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）的天文學家費南度（Ben Fernando）也大方分享了觀測秘訣。他建議大家可以嘗試捕捉兩個重點：「一個是撞擊瞬間爆發出的岩塵柱，另一個則是閃光。」

不過費南度也坦言，要成功看到閃光的難度頗高，「因為這次撞擊點剛好位在月球明亮的日照面，加上閃光出現的時間極為短暫，稍縱即逝。」