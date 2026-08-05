網美私密片被外流　慘淪「高中生無止盡襲胸」煉獄

▲日本網美「NANANI」坦言私密片外流後，遭到高中生公然襲胸，引發網友熱議。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

日本TikTok網美「NANANI」（ななにー）近日上節目大談私密影片外流後的慘痛遭遇，坦言自己近期常遭高中生襲胸，大膽惡行讓所有人瞠目結舌。

私密片外流引熱議

網美「NANANI」去年深陷私密影片外洩的風暴中，引發全網瘋傳與熱烈討論，雖然她因此暫停在抖音等平台的日常分享，可是她從未離開社群，反而持續在各大網路社群亮相。「NANANI」最近接受另名網紅節目專訪，提到私密片外流事件後影響到她的生活。

慘遭一群高中生襲胸

「NANANI」無奈表示，事件發生後，「襲胸情況變多了」，她指出，對方認出她之後，先大叫她的名字，直呼好可愛，隨後便伸出鹹豬手直接抓她的胸部。NANANI更指出，對方是一群高中生，應該是一個團體，往後看到她，也都會襲胸。NANANI的經歷讓主持人震驚直呼這群人已經觸法，NANANI還傻傻反問「對方是高中生也算犯法嗎？」讓主持人急忙說：「當然算。」

網友痛批犯罪行為

這段驚悚訪談在網上迅速掀起熱烈討論，許多粉絲痛罵：「這完全是癡漢犯罪行為，當下請趕快報警」「日本真的是性犯罪天堂」；但也有人質疑她態度輕浮像在編故事炒作，「明明就被侵犯了，還裝做一臉無辜不懂法律！」甚至吐槽她身為被害人卻一副狀況外的樣子，懷疑是故意蹭熱度，兩極評論在網路上吵翻天。



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