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日老父母掏102萬退休金助買房　兒媳態度轉冷原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

日本神奈川縣一對夫妻拿出500萬日圓的退休金資助兒子買房，但後來兒子的新家落成，夫妻倆登門拜訪，兒子和媳婦卻再也沒有主動邀請他們，媳婦甚至說出「不能因為出了錢，就常常跑來家裡」等話，讓夫妻倆感到很意外。

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲高橋正夫與妻子拿出退休金資助兒子買房，卻因為拜訪頻率問題，造成兒子一家的壓力，關係反而變得疏遠起來。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在神奈川縣的68歲高橋正夫已經退休，他與妻子洋子（66歲）擁有3800萬日圓（大約新台幣780萬元）的資產，每個月還有28萬日圓（大約新台幣5.7萬元）的年金收入，生活並無困難，所以當他們得知38歲的兒子打算買房時，決定拿出500萬日圓（大約新台幣102萬元）的退休金資助。

高橋正夫表示，兒子買房的總費用為5400萬日圓（大約新台幣1109萬元），房貸大約4700萬日圓（大約新台幣965萬元），貸款期數長達35年，考量到那時候孫子剛出生，為了幫助兒子減輕負擔才會決定資助；然而，新屋落成後，夫妻倆開心登門拜訪，從那之後兒子和媳婦卻再也沒有主動提出邀請，起初以為是工作太忙，但過了一段時間情況都沒有改善，傳訊息得到的回覆也變得簡短、客氣。

高橋正夫提到，兒子和媳婦始終沒有說出原因，後來妻子透過熟人打聽，才得知媳婦曾私下表示，「我們真的很感謝他們願意幫忙，但也不能因為出了錢，就常常跑來家裡吧。說實話，我不太希望被干涉。」讓夫妻倆相當驚訝，因為他們根本沒有想要干涉，只是想看看孫子和房子。

不過，高橋正夫與妻子也願意理解，兒子和媳婦都有工作，假日時間想保留給自己的小家庭，他們頻繁拜訪可能會造成壓力，所以他們也決定不再主動提出拜訪要求。

高橋正夫坦言，不後悔當初拿錢資助的事情，只是有時候還是會忍不住感慨，或許把那筆錢拿來和孫子一起留下更多回憶，會比拿去買房子更有意義。

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