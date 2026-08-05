瓜地馬拉火山爆發紅色警戒　數百人撤離家園

|Guatemala declaró alerta naranja a nivel nacional tras una importante erupción del volcán de Fuego, nivel que indica una situación de peligro.



Las autoridades comenzaron la evacuación de dos localidades cercanas como medida preventiva ante el aumento de la actividad… pic.twitter.com/1MKwNIvtQN — Radar Austral (@RadarAustral_) August 4, 2026

記者張靖榕／綜合報導

瓜地馬拉「火峰」（Fuego）火山大規模噴發熔岩與火山灰後，數百名山區居民4日緊急撤離家園。當局已發布最高級別紅色警戒，警戒範圍影響約160萬人。

▲瓜地馬拉火山爆發。（圖／翻攝X）



法新社報導，這座中美洲最活躍的火山3日上午開始噴發，入夜後活動加劇。海拔3763公尺的火峰距離首都瓜地馬拉市不到100公里，熔岩沿山坡流下，火山灰柱高達6公里。

68歲居民賈西亞（Alejandro Garcia）表示，火山從3日清晨就十分活躍，到了晚上接獲撤離警報，許多村民因擔心危險提前離開，山坡上熔岩緩緩流下的景象令人恐懼。

消防單位表示，已將厄波文尼爾（El Porvenir）與拉斯拉吉塔斯（Las Lajitas）兩座村莊至少500名居民疏散至東側的聖胡安阿洛特南戈（San Juan Alotenango），另有部分居民自行前往鄰近城鎮避難。

地方政府指出，南部埃斯昆特拉（Escuintla）也已收容數十個家庭，包括不少孩童。撤離民眾目前安置於設有臨時床位的社區活動中心。

當局表示，紅色警戒涵蓋沙卡德貝格（Sacatepequez）、奇馬特南戈（Chimaltenango）及埃斯昆特拉等地區，並呼籲風險區居民主動前往避難所。

瓜地馬拉火山學研究所指出，截至4日上午，火峰已連續噴發23小時，但噴發強度略有減弱，目前尚未影響首都國際機場運作。