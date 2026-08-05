瓜地馬拉火山爆發紅色警戒　數百人撤離家園

|Guatemala declaró alerta naranja a nivel nacional tras una importante erupción del volcán de Fuego, nivel que indica una situación de peligro.— Radar Austral (@RadarAustral_) August 4, 2026
Las autoridades comenzaron la evacuación de dos localidades cercanas como medida preventiva ante el aumento de la actividad… pic.twitter.com/1MKwNIvtQN
記者張靖榕／綜合報導
瓜地馬拉「火峰」（Fuego）火山大規模噴發熔岩與火山灰後，數百名山區居民4日緊急撤離家園。當局已發布最高級別紅色警戒，警戒範圍影響約160萬人。
▲瓜地馬拉火山爆發。（圖／翻攝X）
法新社報導，這座中美洲最活躍的火山3日上午開始噴發，入夜後活動加劇。海拔3763公尺的火峰距離首都瓜地馬拉市不到100公里，熔岩沿山坡流下，火山灰柱高達6公里。
68歲居民賈西亞（Alejandro Garcia）表示，火山從3日清晨就十分活躍，到了晚上接獲撤離警報，許多村民因擔心危險提前離開，山坡上熔岩緩緩流下的景象令人恐懼。
消防單位表示，已將厄波文尼爾（El Porvenir）與拉斯拉吉塔斯（Las Lajitas）兩座村莊至少500名居民疏散至東側的聖胡安阿洛特南戈（San Juan Alotenango），另有部分居民自行前往鄰近城鎮避難。
地方政府指出，南部埃斯昆特拉（Escuintla）也已收容數十個家庭，包括不少孩童。撤離民眾目前安置於設有臨時床位的社區活動中心。
當局表示，紅色警戒涵蓋沙卡德貝格（Sacatepequez）、奇馬特南戈（Chimaltenango）及埃斯昆特拉等地區，並呼籲風險區居民主動前往避難所。
瓜地馬拉火山學研究所指出，截至4日上午，火峰已連續噴發23小時，但噴發強度略有減弱，目前尚未影響首都國際機場運作。
讀者迴響