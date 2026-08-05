印度商船遭擊沉！　葉門政府指控胡塞武裝襲擊

▲印度商船遭擊沈，船員獲救。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

1艘印度籍商船4日航經葉門水域時遇襲沉沒，葉門北部港市莫加（Mokha）官員表示，船上13名印度籍船員及1名葉門籍船員共14人全數獲救。印度政府譴責這起「無端」攻擊，要求立即停止針對商船的襲擊。

綜合外電報導，懸掛印度國旗的商船「費澤努爾歐利亞號」（MSV Faize Noore Oliya）在葉門紅海港口荷台達港（Hodeidah Port）以南遇襲後沉沒。印度港口、航運與水道部部長索諾渥（Sarbananda Sonowal）表示，船隻遭一枚拋射物擊中，所幸14名船員均由葉門海岸警衛隊救起，並送往莫加港（Port of Mokha）。

索諾渥在社群平台X發文表示，印度強烈譴責這起無端攻擊，並感謝救援人員協助所有船員安全脫險。

印度外交部也表示，正與葉門當局保持聯繫處理後續事宜。外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）強調，針對航經該地區商船的攻擊必須停止。

報導指出，自葉門叛軍「胡塞武裝」近日襲擊數艘沙烏地阿拉伯油輪後，印度煉油廠已改採到岸交貨方式採購中東原油，以降低航運風險。

葉門官方媒體薩巴新聞社（Saba）報導，獲國際承認的葉門政府指控胡塞武裝發動此次攻擊。不過，胡塞武裝截至目前尚未對事件發表回應。