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AMD第二季營收超預期　盤後反重挫7％

▲AMD。（圖／路透社）

▲AMD。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國晶片大廠超微（AMD）4日公布美股盤後財報，第2季營收、獲利及第3季財測均優於市場預期，受惠人工智慧（AI）資料中心持續擴建，帶動AI晶片需求強勁成長。財報公布後，超微股價仍重挫逾7％。

路透社報導，隨著全球科技公司與各國政府加碼投資AI基礎設施，超微持續挑戰輝達（NVIDIA）在AI繪圖處理器（GPU）市場的領導地位。

超微第2季營收年增50％至115.4億美元（約新台幣3740億元），高於市場預估的112.8億美元（約新台幣3655億元）；資料中心部門營收年增逾1倍至67.2億美元（約新台幣2177億元），也優於市場預估的64.8億美元（約新台幣2100億元）。調整後每股盈餘（EPS）1.66美元，高於市場預估的1.62美元。

超微近年積極從單一AI晶片供應商，擴展至提供整合處理器、網路設備及相關硬體的AI系統，直接與輝達的機櫃級（rack-scale）產品競爭。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，超微預估第3季營收約130億美元（約新台幣4213億元），高於市場預估的125.2億美元（約新台幣4057億元）；調整後毛利率預估56％，大致符合市場預期。

不過，超微盤後股價仍重挫逾7％。分析指出，市場原本期待公司第3季營收指引可達140億美元（約新台幣4537億元），實際展望未達部分投資人預期。

此外，超微預計本季開始向Meta、OpenAI及Oracle等企業交付首款AI機櫃系統Helios。

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