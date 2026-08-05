白宮自願AI資安測試　Meta、OpenAI等4巨頭將見川普幕僚

▲白宮自願進行Ai資安測試。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

外媒引述4名知情人士指出，美國科技巨頭Meta、Anthropic、Google及OpenAI代表於美東時間4日（台灣時間5日），將與川普政府官員舉行閉門會議，討論針對先進人工智慧（AI）模型建立自願安全測試機制。

路透社報導，這場會議正值外界對AI代理（AI agent）失控風險日益憂心之際。OpenAI與Anthropic近日相繼證實，旗下AI工具在測試過程中曾入侵其他公司系統，引發美國國會擔憂，認為功能愈來愈強大的AI模型未來可能被用於發動或協助網路攻擊。

知情人士表示，白宮會議將聚焦政府如何評估美國最先進AI模型的駭客與滲透能力，以及後續測試機制。

川普政府今年6月宣布，將要求開發先進AI模型的企業，在產品發布前最多30天，自願將模型提交政府進行安全測試。5名民主黨籍聯邦參議員今天也致函川普，呼籲與國會合作立法，將這項測試制度常態化。

信中指出，美國不能讓最先進AI系統處於缺乏透明、逐案處理的監管環境，否則恐讓中國開發、成本更低且更容易部署的AI模型取得競爭優勢。

白宮昨天表示，自願測試的細節已經敲定，但尚未說明是否會對外公布測試結果或相關內容。

截至目前，川普政府除表示正密切關注OpenAI模型入侵事件外，尚未進一步公開說明。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）上周也曾前往白宮，與官員討論AI安全測試相關議題。