盧比歐：恢復荷莫茲海峽航運談判已有進展

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

卡達4日表示，調停方在推動美國與伊朗結束戰爭方面已取得進展，雙方正透過斡旋交換協議草案。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也證實，美方正參與阿曼與伊朗的對話，商討如何在短期內恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運，目前已有進展，但仍待最終定案。

外電報導，卡達指出，各方正持續推動美伊談判，並協助交換協議草案，希望為衝突降溫。

美國總統川普3日表示，美伊已展開談判，並稱伊朗迎來達成協議的「最後機會」。不過，伊朗官員否認與美方直接談判，強調目前唯一談判對象是阿曼，議題則聚焦荷莫茲海峽。

盧比歐：重點主要分為恢復荷莫茲海峽航運與伊朗去核化

盧比歐在國務院活動中表示，美伊目前討論的是兩個層面，最終目標是伊朗全面去核化，確保伊朗無法擁有核武；至於眼前的重點，則是恢復荷莫茲海峽航運。

盧比歐指出，美國正透過阿曼參與和伊朗的對話，商討如何讓更多船隻安全通過海峽，「談判已有進展，但尚未最終定案，我們希望近期內完成。」

儘管如此，荷莫茲海峽目前實際上仍處於封鎖狀態，外媒報導仍有船隻在嘗試通行時遭到攻擊。

另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受CNBC專訪時也表示，美國正與伊朗進行談判，「我們今天或明天可能有機會達成協議」，以重新開放荷莫茲海峽，推動區域局勢逐步恢復正常。

自美國與以色列2月底對伊朗展開軍事行動以來，荷莫茲海峽航運大受影響。戰前全球約20％的石油與天然氣運輸都須經由這條戰略水道，一旦恢復通航，將有助緩解全球能源供應壓力。