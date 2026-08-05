馬斯克SpaceX獨用輝達GPU「打造太空AI運算平台」：它們是最棒的

▲馬斯克表示，SpaceX將全面採用輝達GPU。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



記者張靖榕／綜合報導

SpaceX宣布，將與輝達（NVIDIA）合作打造新一代太空AI運算平台「Starmind AI1」，未來衛星將直接搭載資料中心等級的AI晶片，把人工智慧運算能力帶入太空。執行長馬斯克（Elon Musk）也證實，SpaceX未來資料中心將全面採用輝達GPU，並表示輝達目前仍是最佳選擇。

SpaceX公布資訊，Starmind AI1衛星將搭載輝達最新一代Rubin GPU及Vera CPU，提供資料中心等級的太空運算能力。雙方將共同設計衛星上的AI運算模組，讓衛星本身具備大規模AI推論與資料處理能力，而非僅負責傳輸資料回地面。

▲新一代太空AI運算平台「Starmind AI1」。（圖／翻攝X）



馬斯克在社群平台X表示，Starmind V1衛星的設計，除去太陽能板與散熱系統後，將直接應用於SpaceX地面資料中心。他指出，新架構可大幅提升資料中心效率，並宣布全面採用輝達GPU，「SpaceX承諾只採用輝達GPU，因為它們是最棒的。」

根據公開規格，Starmind AI1衛星展開後高度約30公尺、翼展達75公尺，峰值AI運算功率可達250千瓦，平均運作功率約175千瓦，整體運算效率約為每公噸75千瓦，代表單一衛星即可提供相當於一座小型AI資料中心的運算能力。