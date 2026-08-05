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加拿大商人涉殺9歲愛女！進森林10分鐘藏屍　檢曝「巨石壓屍」照

深入森林10分鐘藏屍！父涉殺害9歲愛女　恐怖藏屍手法全曝光

▲9歲女童命案庭審進入第3週，檢方公布棄屍現場、車輛定位及多項物證，持續還原案發經過。（圖／翻攝自IG，Luciano Frattolin）

圖文／CTWANT

2025年震驚美加兩地的9歲加拿大女童梅莉娜弗拉托林（Melina Frattolin）命案，目前正在美國紐約州法院審理。梅莉娜去年暑假與45歲父親盧西亞諾弗拉托林同行期間不幸遇害，盧西亞諾涉嫌殺害親生女兒後，還向警方謊稱她在高速公路休息站遭人綁架，企圖誤導辦案方向。隨著案件審理進入第3週，檢方近日首度向陪審團公開梅莉娜遺體棄置現場照片，也讓外界首次看見這處位於阿迪朗達克山區的偏僻棄屍地點。照片顯示，女童遺體被藏在倒木下方，並以一塊巨大岩石壓住、埋於泥濘濕地之中，案情細節令人震驚。

綜合《紐約郵報》（New York Post）等外媒報導，檢方指控，盧西亞諾（Luciano Frattolin）於2025年7月涉嫌殺害女兒後，將遺體運往紐約州提康德羅加（Ticonderoga）鷹湖（Eagle Lake）附近的帕拉貢溪（Paragon Brook）。該區位於法老湖荒野保護區（Pharaoh Lake Wilderness）入口附近，四周遍布低窪濕地、濃密灌木及崎嶇岩地，雖是背包客熟悉的山林路線，但棄屍地點本身十分隱密，不易被人察覺。

檢方提出的現場照片及影像顯示，盧西亞諾疑似先將租來的白色Toyota Prius停放在74號公路（Route 74）旁的Short Swing Trail登山口，再沿著蜿蜒山徑穿越濃密樹叢，步行約10分鐘深入林區，最後抵達棄屍位置。即使是熟悉地形、裝備齊全的登山客，走完這段路也不算輕鬆，沿途還得忍受阿迪朗達克山區（Adirondack Mountains）夏季常見的大量黑蠅。

深入森林10分鐘藏屍！父涉殺害9歲愛女　恐怖藏屍手法全曝光

▲阿迪朗達克山區偏僻森林成為9歲女童命案棄屍地點，檢方指控父親涉嫌精心掩蓋犯行。（圖／達志／美聯社，下同）

依照檢方說法，盧西亞諾涉嫌將女兒遺體塞進一棵倒下的大樹下方，再壓入泥濘與積水中，最後搬起一塊巨大岩石覆蓋其上。該岩石屬質地相當堅硬的長石（feldspar），表面帶有當地常見、呈珍珠光澤的石英礦物。警方尋獲遺體後，已將岩石移至附近保存，仍可看見覆滿泥土與青苔的痕跡。

檢方認為，這塊岩石可能已在原地靜置數百年，直到案發當晚才遭人翻動。從現場狀況推測，嫌犯疑似利用倒木、泥濘、積水及天然地形刻意遮掩遺體，希望延後被發現的時間。

案發後，盧西亞諾向警方報案，聲稱女兒是在高速公路休息站遭人綁架。不過，警方很快透過車牌辨識系統、租賃車定位資料及其他調查證據，發現他的說法漏洞百出，並迅速將調查方向轉向他本人。

深入森林10分鐘藏屍！父涉殺害9歲愛女　恐怖藏屍手法全曝光

▲檢方還原涉嫌弒女父親的棄屍路線，指其深入偏僻森林後藏匿遺體，再謊報女兒遭綁架。

女童失蹤通報不到12小時，紐約州森林巡護員、州警及地方警力便大規模搜索鷹湖周邊，最終於2025年7月20日下午約1時，在帕拉貢溪附近尋獲梅莉娜遺體。即使警方當面告知已找到女兒，盧西亞諾仍拒絕坦承犯案，持續否認與命案有任何關聯。

檢方另公布租賃白色Toyota Prius的定位紀錄，顯示該車在撥打911報案前約1小時，曾停留於Short Swing Trail登山口附近，與檢方推估嫌犯進入森林、棄屍再返回車上的時間幾乎完全吻合。

監視器畫面則顯示，案發數小時前，盧西亞諾曾身穿OnCloud運動鞋及寶藍色Lululemon短褲，現身薩拉托加泉市（Saratoga Springs）一間麥當勞。警方隨後又在I-87州際公路旁約800公尺處發現一袋遭棄置的物品，裡面裝有沾滿泥巴的短褲、運動鞋及髒污濕紙巾。檢方認為，這些物證與嫌犯棄屍後清理身體及衣物有密切關聯，也進一步串起整起案件的時間軸。

至於梅莉娜遇害前最後幾個小時究竟發生什麼事，檢方仍持續拼湊完整經過，犯案動機也尚未完全明朗。調查人員曾在涉案車內查獲多份手寫文件，內容多次提及希望重新取得女兒監護權，檢方正進一步釐清這些內容是否與命案存在直接關聯。

深入森林10分鐘藏屍！父涉殺害9歲愛女　恐怖藏屍手法全曝光

梅莉娜的母親凱莉加拉尼斯（Kali Galanis）日前出庭作證表示，2025年7月19日晚間，女兒曾打電話告知父親返程延誤，原本預計晚間8時30分返回加拿大蒙特婁。她之後傳訊詢問兩人所在地點時，盧西亞諾直到晚間8時55分才回覆，聲稱自己與梅莉娜將於晚間9時15分抵達。

然而，警方調查發現，車牌辨識系統卻於晚間9時20分拍到涉案車輛正沿著I-87高速公路一路南下，行駛方向與前往蒙特婁完全相反。此外，警方也在高速公路旁找到沾滿泥巴的衣物及濕紙巾等物證，與檢方推測他棄屍後離開現場、清理身體再棄置相關物品的時間軸相互吻合，進一步戳破其綁架說法。

目前案件仍持續審理中，檢方將透過棄屍現場照片、監視器畫面、車輛定位紀錄、車牌辨識資料、母親證詞，以及沿途查獲的相關物證，試圖向陪審團證明盧西亞諾涉嫌殺害親生女兒後，再精心編造綁架案，企圖掩飾犯行並誤導警方調查。

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