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台積電熊本震後「捐2.5億」2萬人讚　日網狂留言：台灣總讓我們感動

▲▼ 日本熊本縣7.1強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本熊本7.1強震災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

針對令和8年熊本地震造成的災情，台積電（TSMC）宣布捐出2億5000萬日圓（約台幣5000萬元），協助災區重建與復原工作，同時透過旗下慈善基金會發起員工募款行動。消息曝光後，引發日本網友熱烈回應，不少熊本人留言表達感謝，稱台積電即使自身也受到地震影響，仍願意伸出援手，讓他們深受感動。

台積電捐款助復原　同步啟動員工募款

台積電在聲明中表示，公司向所有受災民眾致上誠摯慰問，並希望透過捐款協助災區早日恢復正常生活。除了公司捐助外，旗下慈善基金會也同步推動員工募款，盼匯集更多力量支援受災地區。

台積電指出，公司深耕日本市場已近30年，長期與日本供應商及合作夥伴共同推動客戶創新，也參與全球半導體產業生態系發展。其中，熊本是台積電全球製造布局的重要據點之一，震後仰賴當地員工與供應商共同努力，JASM工廠已能較早完成復原，對所有協助相關工作的人員表達謝意。

▲▼位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電在熊本設廠，宣布捐款2.5億日圓。（圖／達志影像／美聯社）

熊本網友湧入致謝　感動台積電伸援手

台積電3日晚間8時許透過X發布捐款消息，短短一天吸引超過2.4萬讚，上百則留言，破4000次轉發，不少日本網友留言感謝台積電的援助，有熊本縣民感動直呼，「身為熊本縣民，我由衷地表達感謝。謝謝您一直陪伴、支持熊本。」也有網友提到，台積電正準備在熊本大展身手時就遇上災難，還能捐出2.5億，「身為日本人，我由衷感謝這份心意」、「謝謝您，我將購買台積電製造的顯示卡。」

另有日本網友感嘆，台積電即使自身受到地震影響，情況十分艱難，卻投入大筆援助，我真的覺得非常了不起，「由衷地尊敬這份溫暖的心意」。也有人留言驚呼，「這家公司規模差異也太大，認真程度太厲害了」、「台灣的政治家各位、企業家各位迅速且慷慨的善意。日本的錢癡政治家和企業什麼也沒做，真的非常抱歉。」部分留言更提及，「台灣人民的關心與體貼之情，總讓我們日本人感動。」

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