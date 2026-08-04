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快訊／美財長曝：美伊今明2天就會達成協議　油價立刻下跌約4%

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國正在跟伊朗進行談判，雙方最快有望在今天（4日）或明天（5日）達成協議，重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），他也認為，若海峽恢復正常運作，將有助於油價下跌，進一步穩定能源市場。

貝森特：最快今明達協議　海峽重啟可望降油價

根據路透社報導，貝森特4日受訪時指出，美國正在跟伊朗談判，最快將在今天或明天達成協議，屆時荷莫茲海峽將重新開放，進而帶動油價進一步下跌，降低能源市場壓力。他也強調，儘管目前局勢有些緊張，目前仍有不少船隻已恢復航行。

貝森特指出，目前有數百艘、甚至多達上千艘船隻正在荷莫茲海峽等待離開，這些船隻載運的不僅有能源，還包含肥料、精煉油品及各式工業氣體，一旦美伊達成協議，海峽重新開放，讓這些貨物能順利運出後，市場壓力可望大幅緩解。

貝森特的說辭也跟美國總統川普3日的發言互相呼應。川普3日表示，在他收回對伊朗發動軍事攻擊的威脅後，這條重要航道有望在數小時內恢復暢通。相關報導曝光後，美國原油期貨價格立刻下跌約4%，跌至每桶77美元以下，貝森特預期油價仍有進一步下滑的空間。

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