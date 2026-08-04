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繳2.5萬年費還要排隊！機場貴賓室淪「菜市場」　未來恐改動態收費

▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲信用卡權益普及導致機場貴賓室人滿為患，旅客花高額年費卻面臨排隊與體驗下降等問題。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

過去機場貴賓室一直是頭等艙、商務艙旅客專屬的候機空間，不僅能享受免費餐飲、舒適座椅，部分甚至提供淋浴、按摩及現點現做餐點。然而，隨著航空旅遊全面復甦，加上信用卡權益、Priority Pass等會員服務日益普及，越來越多旅客能進入貴賓室，也讓原本象徵尊榮的空間人滿為患，甚至排起長長人龍，引發不少旅客抱怨「花高額年費卻買不到體驗」。

年費2.5萬照樣排隊　網紅批餐點寒酸

根據《CNN》報導，旅遊創作者Eric Gao日前在TikTok分享一段影片，拍下Chase Sapphire貴賓室門口大排長龍的畫面，直言一年支付795美元（約新台幣2.5萬元）會員費，竟然還要花時間排隊入場，引起大批網友共鳴。另一名旅遊網紅Izzy Anaya則拍下某間貴賓室簡陋的自助餐，直言「這裡根本不是你想像中值得炫耀的地方，你完全可以自己去買一杯飲料。」

除了排隊問題，不少旅客也反映，貴賓室內經常出現冷掉的餐點、故障的咖啡機、充電插座不足，甚至找不到空位等情況。加拿大旅遊專家Taylor Dillon更表示，如今的貴賓室早已從旅客休憩的避風港，變成讓人想避開的混亂場所，甚至連知名的仁川機場貴賓室餐點品質也令人失望。

▲▼桃園機場，桃園國際機場，航班時刻表，團體旅遊，出國旅遊，自由行，機場地勤，桃園機場第一航廈，出國自由行，海外自由行，機票。（圖／記者蔡玟君攝）

信用卡普及改變生態　真正商務客僅占一半

報導指出，數十年前機場貴賓室大多由航空公司營運，僅開放頭等艙、商務艙旅客及高階會員使用，但如今進入門檻已大幅降低。根據J.D. Power調查，目前約只有一半使用者是真正搭乘商務艙或頭等艙，約20%透過信用卡權益入場，另有20%為航空公司高階會員，而購買單次通行證的旅客則不到一成。

大量持卡旅客湧入，也讓部分貴賓室推出「Grab & Go（即取即走）」服務，讓旅客領取餐盒後離開，以紓解室內人潮。不過，CNN合作網站Underscored貴賓室專欄作者Kyle Olsen直言，若只是進去拿份餐盒，「和花15美元在登機門旁買優格有什麼差別？」

@theizzyanaya The airport lounges are not the flex you think they are… #creatorsearchinsights #airportlounge #businessclass ♬ original sound - theizzyanaya

頂級化與平民化拉鋸　未來恐採尖峰加價

為了重新區隔高端旅客與一般會員，不少航空公司開始打造更高規格的旗艦貴賓室。例如卡達航空在多哈提供私人熱水浴池；國泰航空香港玉衡堂由廚師現場烹調現煮麵食；維珍航空在倫敦希斯洛機場提供理髮及英式下午茶；法國航空巴黎戴高樂機場則提供SPA及護膚療程，希望重新塑造頂級體驗。

另一方面，也有專家認為，貴賓室不應完全回歸少數高端旅客專屬，否則將失去提供更多旅客舒適候機空間的功能。Plaza Premium Group首席轉型官宋美美則預測，未來貴賓室可能導入類似機票的「動態定價」，在尖峰時段提高入場費用，甚至部分機場可能改推私人航站樓服務。目前美國洛杉磯及阿拉伯聯合大公國杜拜已推出從安檢、通關到登機的一站式私人航站樓服務，舊金山機場也規劃跟進，機場貴賓室未來究竟走向極致奢華，或更加普及化，已成為航空產業的重要課題。

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