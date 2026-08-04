《蜘蛛人》資深女星過世！「電影最震撼一幕」她親眼見證

▲《蜘蛛人：無家日》資深女星辭世。（圖／翻攝自X，下同）

記者曾羿翔／綜合報導



曾在漫威電影《蜘蛛人：無家日》中飾演奈德祖母的資深演員瑪莉・里維拉（Mary Rivera）傳出辭世消息，享壽82歲。家屬證實，她因中風送醫後陷入昏迷，最終於4月15日在美國夏威夷檀香山離世，後續已完成火化。

根據外媒報導，瑪莉中風後需依靠維生設備維持生命。醫療團隊評估，即使她恢復意識，身體狀況與後續生活品質仍不樂觀。家人在審慎討論後，忍痛決定移除維生設備，陪伴她走完人生最後一程。訃聞資料顯示，瑪莉於1943年6月2日出生在菲律賓伊洛伊洛，晚年移居夏威夷生活。家屬透露，她生前對於能夠參演《蜘蛛人：無家日》感到相當驕傲，並將這段演出經歷視為人生中最珍貴的成就之一。

家人鼓勵試鏡獲得角色

瑪莉當年在家人的鼓勵下參加試鏡，最終成功獲選演出奈德的菲律賓籍祖母。雖然並非主要角色，但她自然生動的表現，仍讓觀眾留下深刻印象。

▲瑪莉飾演的祖母在片中要求第二代蜘蛛人安德魯・加菲爾清理天花板角落的蜘蛛網。

一句清蜘蛛網成經典笑點

電影中，奈德意外開啟通往平行宇宙的傳送門，第二代蜘蛛人安德魯・加菲爾德飾演的蜘蛛人隨即出現在家中，可說是當時最震撼畫面。瑪莉飾演的祖母不但沒有驚慌，反而透過奈德翻譯，要求蜘蛛人順手清理天花板角落的蜘蛛網，形成令人印象深刻的逗趣橋段。

三代蜘蛛人同框增添趣味

這場戲同時也是三代蜘蛛人齊聚的重要段落之一。瑪莉與二代蜘蛛人安德魯・加菲爾德、一代蜘蛛人陶比・麥奎爾等演員的互動，為緊張的劇情增添輕鬆氣氛，也讓她所飾演的角色即使戲份有限，仍成功獲得全球影迷關注。

▲瑪莉與二代蜘蛛人、一代蜘蛛人在電影中的有趣互動，讓全球影迷印象深刻。



留下四代家人陪伴回憶

報導指出，瑪莉身後留下丈夫亞歷杭德羅・里維拉、4名子女、11名孫子女及4名曾孫。她的離去，也讓家人與親友深感不捨。辭世消息曝光後，許多親友與影迷紛紛留言悼念，有人感謝她多年來的陪伴與指導，也有漫威影迷向她告別，感念她曾為電影留下溫暖又充滿笑聲的珍貴回憶。