《蜘蛛人》播一半突飄「濃烈臭屁味」！哥國上百觀眾崩潰衝出影廳

▲哥倫比亞電影院近日發生離奇事件，疑似有觀眾放了臭屁，導致群眾集體逃出影廳。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

哥倫比亞一間電影院近日發生離譜插曲，一場《蜘蛛人：重生日》放映途中，疑似有觀眾排放惡臭氣體，導致整座影廳瀰漫刺鼻臭味，數百名觀眾無法忍受，紛紛衝出影廳避難。事件雖未造成傷亡，卻迅速在網路上瘋傳，不少網友笑稱「真正的反派不是蜘蛛人的敵人，而是那位放屁的人」。

惡臭瀰漫整座影廳 數百人衝出戲院避難

根據外媒報導，事件發生在哥倫比亞卡塔赫納博卡格蘭德廣場（Plaza Bocagrande）購物中心內的Cine Colombia影城。報導稱，《蜘蛛人：重生日》放映至一半時，影廳突然瀰漫強烈惡臭，觀眾紛紛掩住口鼻離開座位，最後數百人被迫疏散至影廳外走廊。

現場流傳影片顯示，大批民眾聚集在走廊等待，有人不斷摀住口鼻，甚至還有穿著蜘蛛人服裝的民眾混在人群中，畫面引發熱議。

身分仍未曝光 疑來不及上廁所或惡作劇

報導指出，造成事件的當事人身分至今仍未曝光，外界推測可能是因來不及趕到廁所，也有人懷疑是故意惡作劇，釋放惡臭氣體，至於真正原因仍不得而知。

消息曝光後，大批網友留言調侃，有人說「不知道到底吃了什麼，竟然可以讓整間影廳清空」，也有人笑稱「真正的電影反派找到了」，更有人認為可能只是玩笑開過頭。

儘管不少觀眾提前離場，影城並未取消該場電影，其他影廳也維持正常營運，事件沒有造成任何人受傷。