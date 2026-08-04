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赴泰狂吃生醃海鮮！　上海男「腸道大潰瘍+出血休克」險丟命

赴泰狂吃生醃海鮮！上海男「腸道大潰瘍＋出血休克」　住院1個月才撿回一命

▲ 上海男子赴泰食用生醃海鮮後感染痢疾阿米巴原蟲，住院超過一個月才脫離險境。（圖／翻攝自Thaiger）

圖文／CTWANT

日前一名來自上海的男子前往泰國出差時，因大量食用生醃海鮮及飲用疑似變質的飲料，導致返國後出現嚴重腸胃症狀，還一度引發敗血性休克，在住院治療一個月多後，才終於脫離生命危險。

根據泰媒《Thaiger》報導，該名男子在泰國時僅有輕微腸胃不適症狀，原本以為只是喝太多冰飲所致，因此沒有特別就醫檢查，沒想到返回上海後，病情突然迅速惡化，出現嚴重腹痛及腸胃出血等症狀，送醫檢查後確認感染痢疾阿米巴原蟲（Entamoeba histolytica）。

報導指出，該男子最初在另一家醫院接受手術，但病況始終未改善，家屬甚至一度被告知情況危急，隨後轉送上海市公共衛生臨床中心治療。醫師表示，男子到院時血紅素已低於每分升6克，已經是嚴重貧血及凝血功能異常，且腸道大面積潰瘍、反覆內出血，無法再次接受手術。所幸，經過醫療團隊30多天的治療，男子才終於順利脫離險境。

醫師表示，痢疾阿米巴原蟲主要透過遭糞便污染的食物或飲水傳播，若食用未經高溫處理的生食，感染風險相對較高，該疾病主要攻擊腸道或肝臟，感染後多數患者會出現腹瀉、腹痛等症狀，容易被誤認為一般腸胃炎，但少數嚴重病例可能會出現腸道潰瘍、內出血，甚至引發敗血性休克、危及生命。

泰國疾病管制部門表示，當地感染痢疾阿米巴原蟲的致死率極低，40年來僅有17例感染紀錄。此外，報導透露，痢疾阿米巴與俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里原蟲（Naegleria fowleri）是完全不同的病原體，後者通常生存於溫暖的淡水環境，透過接觸鼻腔而感染並侵入腦部，引發原發性阿米巴腦膜腦炎，致死率高達96%以上。

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