熊本強震捐300萬！AV女優遭酸「給髒錢」作秀　高EQ回應被讚爆

▲ 田野憂公開捐款消息後招來批評。（圖／翻攝自X、Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本熊本縣7.1強震造成嚴重災情，22歲AV女優田野憂4日在X平台發文表示，已透過日本紅十字會捐出300萬日圓（約新台幣60萬元），並與廣島友人聯手寄出飲用水、運動飲料、生理用品及紙尿布等物資，盼盡一份心力協助災區重建。

熊本で被災された皆さんへ。



ニュースや皆さんの投稿を見るたびに、胸が締めつけられる思いです。… — 田野 憂 (たの ゆう) (@_yu_8_8) August 4, 2026

《日刊體育》報導，田野憂在文中寫道，「每次看到新聞或大家的貼文，心裡都揪成一團。我能做的十分有限，但只希望能幫上一點點忙。」她也向災民喊話，呼籲民眾不須勉強，應以自身及身邊親友的生命健康為優先，並承諾未來將持續在能力所及範圍內提供援助。

貼文曝光後雖獲得大批網友讚揚，卻也引來批評聲浪。部分留言質疑她刻意公開捐款消息是在「作秀」，她對此解釋，「公開發文是希望帶動更多人一起投入支援，而不是讓善行停留在自我滿足的層次。」

甚至有酸民嗆她捐的是「髒錢」，暗諷她的職業不正當。田野憂對此也正面回擊，「不應該因為職業，就連善意援助都被否定。捐款就是捐款，能夠送到需要的人手中才是最重要的事」，這番回應也獲得眾多網友力挺。